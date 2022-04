Bordesholm

Wie trittsicher Politiker bei den Themen des Handwerks sind, wollen Kreishandwerkerschaft Rendsburg-Eckernförde in Kooperation mit den Kieler Nachrichten wissen. Zur Diskussion anlässlich der Landtagswahl in Schleswig-Holstein treten bei der dritten und letzten Veranstaltung der Reihe „Handwerk trifft Politik“ an diesem Sonnabend, den 30. April, vier Direktkandidaten des Wahlkreises 9 Rendsburg-Ost an. Sie kommen dazu in die Zimmerei Elwardt nach Bordesholm.

„Ich bin gespannt auf die Runde“, sagt Kreishandwerksmeisterin Nicole Bünning. Bei der jüngsten Veranstaltung in Osterrönfeld waren drei der Kandidaten selbst Handwerker. Das wird in Bordesholm wieder anders sein: Hauke Göttsch von der CDU ist Agrar-Ingenieur, Sozialdemokrat Robert Schall Diplom-Kaufmann, die Grüne Laura Catharina Mews studiert Biologie, FDP-Politikerin Tina Schuster ist Unternehmerin und Michael Schunck vom SSW promovierter Biologe.

Rendsburg-Eckernförde: Handwerker fühlen Politikern auf den Zahn

Dabei brennt den Handwerkerinnen und Handwerkern vor allem das Thema Nachwuchsgewinnung unter den Nägeln. Weitere Anliegen sind ein Azubi-Ticket analog zu den Studierenden und die erschwerte Materialbeschaffung während Corona- und Ukraine-Krise.

Zum Auftakt der Reihe kamen SPD-Spitzenkandidat Thomas Losse-Müller, CDU-Politikerin Kristina Herbst, Grünen-Mann Lasse Petersdotter und SSW-Kandidatin Jette Waldinger-Thiering in die Bauschlosserei von Detlef Damm nach Eckernförde. Ein Video der Veranstaltung finden Sie hier. Nach einem Zwischenstopp in der Tischlerei von Frank Dekarz in Osterrönfeld findet die Reihe zur Landtagswahl am 8. Mai ihren Abschluss in der Zimmerei von Ex-THW-Spieler und -Geschäftsführer Klaus Elwardt.

Polit-Talk: Sonnabend, 30. April, um 15 Uhr (Einlass 14.45 Uhr) mit den Direktkandidaten des Wahlkreises 9 Rendsburg-Ost in der Zimmerei Elwardt (Eidersteder Straße 24, Bordesholm). Moderiert wird die Veranstaltung von KN-Redakteur Marc R. Hofmann.