Bordesholm: Werden Filetgrundstücke am See wieder überplant? 

Bordesholm

Das zwei Hektar große Gelände der ehemaligen Kieler Tischfabrik (Kitifa) in der Eidersteder Straße in Bordesholm gilt als eines der „bebauten Filetstücke am See“. 2019 hatte die Gemeinde den fast 20 Jahre alten Bebauungsplan Nr. 26 aufgehoben. Seit 2020 residiert in einer umgebauten Lagerhalle der Fabrik außerdem auch die „Kita am See“ – der Bauausschuss hat nun angeregt, wieder über einen Bebauungsplan nachzudenken. Der Bereich soll für Grundstücke am Gewässer bis in die Heintzestraße, Parkplatz am Zuweg zur Birkenweg-Kita, reichen. Insgesamt soll der Geltungsbereich 6,4 Hektar betragen.

Der Newsletter der Holsteiner Zeitung Alles Wichtige aus Rendsburg-Eckernförde und Neumünster. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Gewerbegeschichte auf dem Grundstück am Bordesholmer See reicht bis in das Jahr 1888 zurück, als die Gebrüder Freese dort eine Zimmerei gegründet hatten. Die Kieler Tischfabrik war von 1936 bis 1982 Arbeitgeber für viele Menschen in der Region gewesen. Heute gibt es etwa ein halbes Dutzend Eigentümer auf dem Areal. In den letzten 20 Jahren gab es immer wieder Anstöße, das Gewerbe in andere Bereich zu verlagern und Wohnen und Tourismus zu ermöglichen oder einen Mix zu versuchen.

Ein Blick ins Archiv: In der ehemaligen Kieler Tischfabrik direkt am Bordesholmer See gingen 1982 die Lichter aus. Quelle: Frank Scheer (Repro Archiv)

„Wohnen und Gewerbe am See“ – so war der vom Architekten Knud Schnittger in der Amtszeit von Bürgermeister Jürgen Baasch entwickelte, sehr umstrittene Bebauungsplan Nr. 26 betitelt gewesen, der 2001 in Kraft getreten war.

Das Firmenschild steht für Kieler Tisch-Fabrik, das Unternehmen residierte auf dem Gelände südlich vom Jugendtreff. Quelle: Sven Tietgen (Archiv)

2019 war der Plan aufgehoben worden, weil die Ziele – ein Mix aus Wohnen, Gewerbe und Gastronomie/Hotel – nicht zu realisieren waren und der Kreis Rendsburg-Eckernförde die Kita am See wegen des Planes nicht genehmigen wollte. Seit der Aufhebung des Bebauungsplanes gilt baurechtlich Paragraph 34, bei dem die Art und Größe der Umgebungsbebauung für neue Bauanträge entscheidend ist. Dr. Jörg Niedersberg (CDU), Vorsitzender des Bau- und Planungsausschuss, hat die Idee eines erneuten B-Planes angeregt. Die Gemeinde sollte sich aus seiner Sicht rechtzeitig mit dem Thema befassen, weil „der bauliche Druck auf diesen besonders sensiblen Bereich am Bordesholmer See spürbar zunimmt und womöglich auch Beeinträchtigungen des Ortsbildes zu befürchten sind“. Das Amt betonte, dass es in der Vergangenheit zu baulichen Veränderung gekommen ist und weitere Bauvoranfragen gestellt wurden. „Viel Ermessensspielraum ist nicht gegeben“, heißt es anschaulich. Und: „Zunehmend wird deutlich, dass die Gemeinde steuernd eingreifen sollte.“

Lesen Sie auch B-Plan Kitifa wird aufgehoben

Nach Schätzung des Amts wird ein neuer Bebauungsplan rund 100 000 Euro kosten. Über Details ist in dieser Woche aber noch nicht gesprochen worden. Nach der Grundsatzentscheidung sollen sich jetzt erst einmal die Fraktionen über Details Gedanken machen. Eile sehe einige Vertreter aber nicht. „Als Kommune hat man immer die Möglichkeit eine Veränderungssperre bei kniffligen Anfragen zu erlassen“, hieß es nach der Debatte.