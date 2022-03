Bordesholm/Wattenbek

In Bordesholm soll im Rahmen der Ortsentwicklungsplanung nun auch über flächendeckendes Tempo 30 im Ort diskutiert werden. Auf die Nachfrage von Ines Möller (Bündnis 90/Die Grünen) in der Gemeindevertretung sagte Bürgermeister Ronald Büssow (SPD) am Dienstagabend zu, dass das Thema im Fokus sei. Die Nachbargemeinde Wattenbek hatte bereits am 9. September 2021 beschlossen, sich als Modellkommune für Tempo 30 zu bewerben.

Der Deutsche Städtetag bemüht sich momentan darum, dass Tempo 30 zur Regelgeschwindigkeit wird und Kommunen selbst über die Anordnung entscheiden können. Auch Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer will Tempo 30.

„Juhu“, so lautete die erste Reaktion von Kerstin Wessel vom Klimaschutzforum Bordesholm. Das sei ein positives Signal. Das Ganze sei eine gute Maßnahme, um die Anzahl der privaten Fahrten zu reduzieren und die Nutzung von Fahrrädern im Ort zu fördern.

Kerstin Wessel vom lokalen Klimaschutzforum würde Tempo 30 für Bordesholm als positives Signal empfinden. Quelle: Frank Scheer (Archiv)

„Eine konsequente Maßnahme in Richtung Klimaschutz sei das“, sagte Wessel. Hubert Hepp, Sprecher der zweiköpfigen UWB-Fraktion, hatte flächendeckendes Tempo 30 bereits im März 2019 gefordert und war ein Vorreiter der jetzigen Debatte. „Damals haben wir das nicht weiter verfolgt, weil die Ortsentwicklungsplanung anstand. Da steht auch vieles dazu drin, daher wird jetzt wieder ein neuer Antrag kommen“, so Hepp.

Tempo 30 gilt in Bordesholm bereits auf 86 der 105 Straßen

Bereits jetzt gilt auf sehr vielen Straßen in Bordesholm Tempo 30. Nur noch auf 19 der 105 Trassen dürfen Verkehrsteilnehmer 50 fahren. Dabei handelt es sich überwiegend um Hauptstraßen wie die Bahnhofstraße oder die Kieler Straße. Aber auch für die würde Hepp gern Tempo 30 anordnen. Ähnlich verhält es sich in Wattenbek. In der Schul- und Dorfstraße gilt aber für Lkw bereits die Höchstgeschwindigkeit 30. Im jetzt fertiggestellten Ortsentwicklungskonzept (OEK) schlägt das Büro aus Lübeck unter anderem bauliche und optische Maßnahmen zur „Verkehrsentschleunigung“ vor. Klare Botschaft: Es gibt zu viel Verkehr, der oft zu schnell ist. Explizit wird für die Bahnhofstraße generell Tempo 30 gefordert.

Ob Tempo 30 bereits am Sonnabend, 30. April, um 10 Uhr in einem öffentlichen Workshop des Infrastruktur- und Umweltausschusses im Rathaus vorgeschlagen wird, ist noch offen, aber zu erwarten. Der Ausschuss hatte in seiner letzten Sitzung diesen OEK-Workshop beschlossen.

Für Bordesholms Bürgermeister ist die höhere Sicherheit bei geringerem Tempo ausschlaggebend

Bürgermeister Ronald Büssow (SPD) betonte auf Nachfrage am Donnerstag: „Da, wo es machbar und sinnvoll ist, sollte man Tempo 30 umsetzen.“ Für den Gemeindechef ist die höhere Sicherheit bei geringerem Tempo ausschlaggebend. Der geringere CO2-Ausstoß sei wichtig, in diesem Bereich aber nachrangig für ihn. Für begrüßenswert hält Büssow auch, dass der Deutsche Städtetag für einfachere und kommunale Antragsverfahren kämpft. „Das ist schon ziemlich bürokratisch.“

Der Newsletter der Holsteiner Zeitung Alles Wichtige aus Rendsburg-Eckernförde und Neumünster. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

In Bordesholm könnte sich der Bürgermeister auch auf der Bahnhofstraße und im Moorweg Tempo 30 vorstellen. „Vor Heinzel-Optik oder der VR-Bank sowie bei Fleischer Hansen wird zu oft zu schnell gefahren“, meinte Büssow. Das niedrigere Tempo würde auch weniger Lärm bedeuten. Auf der Kieler Straße sieht der Gemeindechef keine Notwendigkeit für Tempo 30.