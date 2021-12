Bordesholm soll 2022 die erste Fahrradstraße bekommen

Die Baumschutzsatzung in Bordesholm kommt – nur der Zeitpunkt des Inkrafttretens ist noch unklar. Die Gemeindevertretung hat das Amt beauftragt, eine Schutzsatzung für Bäume ab einem Umfang von 100 Zentimetern zu entwickeln und den Gremien zur Beratung vorzulegen. Die FDP hat ihren Antrag auf eine Machbarkeitsstudie für die Bebauung des Veranstaltungsplatzes auf den 15. Februar 2022 verschoben. Da berät die Gemeindevertretung über den Abschlussbericht des Ortsentwicklungskonzepts. Im Bau- und Planungsausschuss war die Studie durch ein 4:4-Patt abgelehnt worden. Die SPD kritisierte, dass sich die FDP nicht an Absprache hielte – vor der Präsentation des Abschlussberichtes wollten sich alle Fraktionen mit Anträgen zurückhalten. Der Satz für die Grundsteuer B steigt in Bordesholm kräftig von 339 auf 367 Prozent. Die Gemeinde nimmt insgesamt 1,015 Millionen Euro, 77.000 mehr als im Vorjahr, ein. Eine neue Kreditaufnahme ist nicht geplant; Anfang 2022 liegt der Schuldenstand bei 5,3 Millionen Euro. fs