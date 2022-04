Bordesholm

Fachkräfte für Kindertagesstätten sind auf dem Arbeitsmarkt weiterhin knapp. Die Gemeinde Bordesholm hofft, durch eine Kooperation mit der Elly-Heuss-Knapp-Schule in Neumünster besser pädagogisches Fachpersonal finden zu können. Zudem wird für die drei Kindertageseinrichtungen ein Pool von Aushilfsstundenkräften gebildet. Zum ersten Mal wird in Bordesholm zum neuen Kita-Jahr auch eine Stelle für ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) geschaffen. Seit 2020 hat die Kita in Brügge gute Erfahrungen mit einer solchen Kraft gemacht.

Lange Vakanzen bei Stellen in den Kindertagesstätten in Bordesholm gibt es offenbar nicht. „Wir bekommen immer noch viele Bewerbungen“, sagte Ronald Büssow (SPD), Bürgermeister in Bordesholm, auf Nachfrage. Mit dem Neumünsteraner Oberbürgermeister Tobias Bergmann (ebenfalls SPD) hat er eine Kooperation mit der Elly-Heuss-Knapp-Schule vereinbart. „Sozialpädagogische Assistentinnen und Assistenten können ihr drittes praktisches Jahr in Bordesholmer Einrichtungen machen“, so Büssow. Da könne sich die Gemeinde als attraktiver Arbeitgeber präsentieren. Zudem biete man der Schule an, dass Praktika in Bordesholm absolviert werden können.

Bordesholm stellt 35 000 Euro für die Notfall-Kräfte zur Verfügung

Bei den „Springkräften“ handelt es sich um nicht-pädagogische Aushilfskräfte. Deren Einsatz war bisher so von der Heimaufsicht des Kreises Rendsburg-Eckernförde nicht zugelassen gewesen. Die Corona-Pandemie mit vielen Personalengpässen habe aber jetzt dafür gesorgt, dass sich das Landesjugendamt und Heimaufsicht so positioniert haben, dass Springkräfte für eine kurze Dauer eingesetzt werden können.

Die Kosten stehen noch nicht fest. Ulrich Schuster (CDU) rechnete hoch, dass rund 35 000 Euro jährlich auf die Gemeinde zukommen werden. Die Kräfte werden im Notfall eingesetzt, um Gruppenschließungen in Krankheitsfällen zu vermeiden. Es geht nicht darum, Stammpersonal zu ersetzen, hieß es.

Kitaleiterin Christine Conrad aus der Einrichtung Birkenweg hat die Schaffung der FSJ-Stelle angeregt. Quelle: Sven Tietgen (Archiv)

Neuland ist eine FSJ-Stelle in Bordesholm. Der Vorschlag sei von Christine Conrad, Leiterin der Einrichtung im Birkenweg, gekommen, berichtete Büssow, der mit einer Bewerberin bereits ein Bewerbungs-Video-Gespräch geführt hat. Rund 10 000 Euro kostet die Gemeinde Bordesholm diese Pilotstelle für ein Jahr. Man will jetzt einen Träger finden.

Der Newsletter der Holsteiner Zeitung Alles Wichtige aus Rendsburg-Eckernförde und Neumünster. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

In Brügge ist beispielsweise das DRK federführend. Nach einem Jahr will man das Ganze bewerten. „Wenn es gut läuft, kann ich mir 2023 auch zwei oder drei FSJ-Stellen vorstellen“, so der Gemeindechef. CDU-Fraktionschef Schuster begrüßte, dass eine solche Stelle nun auch in Bordesholm angekommen sei. „Meine Tochter hat vor 18 Jahren in der Kita Wattenbek so etwas gemacht. Das hat sie sehr weitergebracht.“