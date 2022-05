Bordesholm

Stadtradeln heißt es in Bordesholm wieder vom 21. Mai bis 10. Juni. Zum zweiten Mal nehmen die Gemeinde und das Klimaforum an der bundesweiten Aktion teil. Im September 2021 war Premiere. Durch zwei riesige Banner, die an den Geländern der L 318-Kreuzung befestigt sind, wird auf die Veranstaltung in diesem Jahr plakativ hingewiesen. Am Sonnabend, 21. Mai, ist ab 10 Uhr eine Auftaktveranstaltung auf dem Rathausplatz geplant – eine Trommelgruppe wird den Teilnehmern dabei einheizen.

Seit 2008 gibt es die Aktion Stadtradeln in Deutschland. 2200 Kommunen nehmen teil. „Fitness, Naturgenuss und CO2-Vermeidung sind die wichtigsten Gründe an der Aktion teilzunehmen. Mal einfach für kurze Strecken das Rad nehmen“, findet Sabine Gliesmann, Mitorganisatorin vom Klimaforum Bordesholm. 2021 kamen 411 Radfahrerinnen und Radfahrer auf gelistete 62.400 Kilometer mit einer Einsparung von etwa neun Tonnen Kohlendioxid. „Diesmal hoffen wir auf 500 bis 600 Radler.“ Bislang sind 14 Teams angemeldet.

Bordesholm nimmt 2022 wieder am Standradeln teil. Plakativ wird darauf im Ort hingewiesen, hier an der Einmündung Bahnhofstraße/Holstenstraße. Quelle: Frank Scheer

Das Klimaforum Bordesholm hat nicht nur für Aktionszeitraum Routen auf der eigenen Homepage veröffentlicht. „Es gibt Kindertouren in Ausflugsform, aber auch Touren mit Aufgaben“, so Gliesmann. Beispielsweise die „Einfelder-See-Tour“ (neun Kilometer) mit acht Stationen, kleinen Aufgaben und Infos zu historischen Fahrrädern. Am Bürgerhaus in der Wildhofstraße beginnt zum Beispiel auch die Fuchstour für Kinder von vier bis sieben Jahren.

Zudem hat Sabine Schulte vom Klimaforum acht ihrer Lieblingstouren veröffentlicht. Die Vorschläge mit Routen von 20 bis 40 Kilometern durch unterschiedliches Gelände sind immer mit einem Ziel verknüpft – beispielsweise die Badestelle in Kirchbarkau. Die Routen können auf der Seite des Klimaforums heruntergeladen und in eine App wie Komoot geladen werden. Die Gemeinde Bordesholm ist der Veranstalter. Bürgermeister Ronald Büssow lobte die gute Zusammenarbeit mit der Gruppe. „Das ist ein tolles Beispiel für bürgerliches Engagement“, so der Gemeindechef. Er wird in diesem Jahr sich wieder an der Aktion beteiligen.

Wunsch vom Klimaforum: Holstenstraße in Bordesholm wird Einbahnstraße

Insgesamt wünscht sich das Klimaforum viel mehr Radwege in Bordesholm. Auf Brennpunkte angesprochen, betonte die Gruppe beim Fototermin. „Die Kreuzung Holstenstraße/ L318 ist für Radfahrer sehr gefährlich“, hieß es. Ein Vorschlag, für die Route von Alt-Bordesholm ins Zentrum: „Eine der beiden Spuren den Autos wegnehmen und als Radweg ausweisen“, so Ludger Gliesmann. Zudem hält die Gruppe Klimaforum weiter die Einbahnstraßenoption für Holsten- und Bahnhofstraße aus Radfahrersicht als die beste Lösung.

Weitere Informationen zur Aktion gibt es im Internet unter www.stadtradeln.de/bordesholm und auf www.klimaschutz-bordesholm.de unter aktuelles. Informationen gibt es außerdem am Stand des Klimaforums am Sonnabend 14. Mai, ab 10.30 Uhr. Dort können sich Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch anmelden.