Bordesholm

In diesem Jahr gab es im nährstoffreichen See in Bordesholm bisher noch keine gravierenden Probleme mit Blaualgen. Die Algen sind da, mal mehr und mal weniger – häufige Badeverbote an den Seeterrassen wie in den Vorjahren blieben in diesem Sommer aber aus. Wenn es der Phosphatgehalt im Zufluss Kalbach erlaubt, will die Gemeinde ab 2022 sanieren. Vor allem mit Chemie, einem Aluminiumfällmittel, welches seit 40 bis 50 Jahren weltweit zum Einsatz kommt, wie der Biologe Dr. Stefan Sandrock am Mittwochabend bei einer Einwohnerversammlung im Savoy-Kino mitteilte.

Geht’s auch ohne Chemie? Das wollte Sabine Timm, die zu den 40 angemeldeten Gästen gehörte, von Sandrock wissen. „Würden nicht auch drei bis vier Fontänen ausreichen, bei denen das Wasser mit Sauerstoff angereichert wird, um den See zu sanieren?“ Das funktioniere nicht und wäre sogar kontraproduktiv, so der Biologe aus der Nähe von Rostock. Vom Prinzip würde das einer ständigen Umwälzung des Wassers gleichkommen, wie auch bei einer Anreicherung mit Sauerstoff durch Flöße, was aus Sandrocks Sicht im Bordesholmer See nicht funktionieren würde.

Fällung im Kalbach ist beschlossen

Ellen Klingemann wollte wissen, ob denn nun tatsächlich saniert wird? Bürgermeister Ronald Büssow (SPD) betonte, dass die Gemeindevertretung eine Phosphatfällung im Kalbach am Pastorat der Klosterkirchengemeinde beschlossen hat. Die Kosten belaufen sich auf rund 62 500 Euro. „Die Maßnahme wird im Frühjahr aber nur beginnen, wenn der Phosphatgehalt bei 0,15 Milligramm je Liter liegt.

Bei höheren Konzentrationen im Zufluss ist das Ziel einer Sanierung des Sees nicht zu erreichen“, so der Gemeindechef. Wann im Anschluss die von Sandrock auch vorgeschlagene Fällung im Gewässer erfolgen wird, ist noch offen.

Bei diesem Schritt sollen innerhalb von ein bis zwei Wochen rund 140 Tonnen neunprozentige Polyaluminiumchlorid-Lösung im See verteilt werden. „Das wird das Pflanzenwachstum stark anregen, es wird zu einer Verkrautung kommen“, so der Biologe. Dann müsse sich die Gemeinde ein Mähboot anschaffen, so ein Statement aus dem Publikum.

50 Prozent weniger Schilf als früher

Ralf Dieter Ladwig, seit mehr als 40 Jahren Anlieger am See, wollte wissen, ob man nicht durch mehr Schilf eine Verbesserung erreichen könnte. Aus seiner Sicht sei das Vorkommen um mehr als 50 Prozent zurückgegangen. Sandrock betonte, dass nach der Fällung im klaren Wasser auch das Schilf wiederkommen werde. Förster Jörn Winter berichtete von einem dreijährigen Versuch von Landesforsten und Christian-Albrechts-Universität. „Das Schilf ist nicht mehr geworden.“

Für Manfred Christiansen aus Sören ist eine weitere Komponente im Konzept noch nicht berücksichtigt worden. „Die neue Drainage hat Flügel“, umschrieb er die Gänseproblematik. Aus Sicht von Christiansen seien die Gänse tagsüber auf den umliegenden Koppeln und nachts auf dem See. Das Kotproblem für den See sei gewaltig. Die Population schätzt Christiansen konservativ auf 1000 Tiere.