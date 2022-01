Geschäftsidee: Weil gerade in den Städten wie Kiel die Abstellmöglichkeiten für Wohnmobile fehlen oder die Gefährte ihren Eigentümern schlicht zu schade fürs Laternenparken sind, baut ein Unternehmer jetzt eine Halle in Bredenbek direkt an Autobahn, Bahnhof und Bushaltestelle.