19 statt 13 Hektar: In der Planungsphase vergrößerte Investor Detlef Decke den Solarpark in Bredenbek. Sein Ziel: eine Förderung nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz. Die SPD kritisierte den Info-Weg.

Von Beate König