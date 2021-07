Brekendorf

Mit den Entscheidungen, die Revierförster Rainer Mertens und sein Team jetzt treffen, werden oft erst die folgenden Förster-Generationen umgehen müssen. Ganz oben auf der Agenda steht seit Jahren der sogenannte Umbau des Waldes, um diesen für den Klimawandel zu rüsten. Der Trend zu mehr Laub- statt Nadelholz ist im ganzen Land in vollem Gange – im Brekendorfer Revier sind erste Erfolge sichtbar.

Spätestens seit den beiden Orkanen „Xaver“ und „Christian“ im Herbst 2013, bei denen auch tausende Bäume auf großen Flächen im Revier des Brekendorfer Försters entwurzelt oder abgeknickt wurden, haben die Förster auf neue Baumarten gesetzt. Klar ist: „Wir pflanzen jetzt einen höheren Anteil an Laubhölzern“, erklärt Rainer Mertens. „Meist mit einer Mischung aus Buchen.“ Diese sorgen auch für ein besseres Innenklima in den Wäldern. Mittlerweile werden zu den rund 80 Prozent heimischer Baumarten noch etwa 20 Prozent neuer Arten gepflanzt. Dazu zählen zum Beispiel Japanische Lärchen, Küstentannen oder Douglasien.

Erderwärmung eingepreist

„In unserem Revier gibt es je nach Lage ganz unterschiedliche Bedingungen für die Bäume“, weiß Förster Rainer Mertens. Auf der Geest bei Kropp zum Beispiel sind die Böden sandig und trocken, in anderen Bereichen eher feucht und damit noch besser für Laubwälder geeignet. Welche Bäume eine gute Wahl für den neuen Mischwald sind, müssen die Experten der Landesforsten je nach Standort entscheiden. „Wir preisen eine Erwärmung der Durchschnittstemperaturen um rund 1,5 bis zwei Grad bei der Auswahl der neuen Baumarten schon mit ein.“

Zur Galerie Die heimischen Wälder werden seit Jahren auf den Klimawandel vorbereitet. Die erfahrenen Förster wollen den nachfolgenden Generationen einen gesunden Wald hinterlassen.

Angesichts der aktuellen Schlagzeilen von Lieferengpässen beim Bauholz erreichen auch die Förster vermehrt Anfragen nach Holz. „Die Leute fragen uns schon, ob wir uns jetzt eine goldene Nase verdienen“, sagt Mertens und lacht. Doch da die Landesforsten in der Regel langfristige Lieferverträge abschließen, schlagen die Preissprünge dort nicht so schnell durch. „Von den kurzfristigen Auf’s und Ab’s bekommen wir nicht viel mit“, sagt Mertens.

Für die Förster ist es ohnehin das Ziel, möglichst wertvolle Hölzer wachsen zu lassen. „Das Bauholz ist dabei eigentlich ein Nebenprodukt“, sagt Mertens. Vor allem die unteren Meter der Bäume sollen möglichst gleichmäßig wachsen und werden später an Tischlereien und die Möbelindustrie verkauft. Dennoch hat auch die Förstereien im Land die steigende Nachfrage nach Holz in Zeiten der Corona-Pandemie erreicht. „Wir haben in den vergangenen Monaten schon einige kurzfristige Nachfragen nach Rotholz bekommen. Man merkt, dass viele Leute ihre Terrassen erneuern oder einen Carport bauen.“

Borkenkäfer hält sich zurück

Ob sich der Borkenkäfer in dieser Saison verstärkt im Revier ausbreitet und die Nadelbäume schädigt, hängt vor allem von den Niederschlägen in den kommenden Monaten ab. „Der August und der September werden spannend“, sagt Mertens. Bleibt es zu trocken, bekommen die Bäume „Trockenstress“ und das begünstigt die Ausbreitung des Borkenkäfers. In diesem Jahr hatten die Wälder in Schleswig-Holstein Glück. Das verregnete Frühjahr bremste die Ausbreitung des Schädlings.

Ansonsten bleibt der Kampf gegen den Borkenkäfer vor allem Handarbeit. Rainer Mertens und sein Team wissen, wo die Nester meist zu finden sind und haben ein Monitoring-System entwickelt, mit dem sie den Käfer in Schach halten wollen. „Dazu müssen wir uns jeden potenziellen Baum ansehen“, sagt Mertens. Vor allem in sonnigen Ecken und südlichen Randlagen der Nadelwälder nisten die Tiere gerne. Aber auch ohne Borkenkäfer bleibt für die Förster viel Arbeit zum Schutz der Wälder. Neben den Käfern machen den Bäumen aktuell Erkrankungen wie Eschentriebsterben oder die Eichenkomplexkrankheit zu schaffen. „Das zeigt: Auch Laubwälder haben Probleme“, sagt Mertens.