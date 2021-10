Augenzeugen sprachen von einer „Hinrichtung“: Im Domsland in Eckernförde wurde am 30. März 2020 ein 34-Jähriger Opfer einer brutalen Attacke. Einer der Angreifer schoss dem Mann in Kopf und Nacken. Er überlebte schwer verletzt. Ein Mann ist bereits verurteilt, jetzt muss ein zweiter Täter lange in Haft.