Eckernförde

Jürgen Jürgensen ist eine der bedeutenden Figuren der Eckernförder Sozialdemokratie aus der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts. Dennoch ist sein Name fast vergessen. Zu Unrecht, sagte sich Ulrich Green und schrieb ein Buch über einen aufrechten Mann, der sein Leben aufs Spiel setzte.

Ein anderer Name blieb bekannter. Richard Vosgerau ist allein schon wegen der nach ihm benannten Schule in Eckernförde ein Begriff. Der ehemalige SPD-Gemeindevorsteher von Borby wurde von den Nationalsozialisten ins KZ verschleppt und starb bei Kriegsende beim Untergang der „Cap Arcona“ im Bombenhagel. Jürgen Jürgensen war ein Weggefährte Vosgeraus – und „einer der einflussreichsten Altvorderen der Sozialdemokratie in Eckernförde“, wie Green urteilt.

1933 zerbricht seine politische Laufbahn

Jürgensen wird 1883 in Langholz geboren und tritt 1905 in die SPD ein. Bereits vier Jahre später ist er Vorsitzender des Borbyer Ortsvereins. 1921 zieht er in den Preußischen Landtag in Berlin ein, bleibt aber dem damals eigenständigen Borby verbunden, engagiert sich noch einige Jahre als Gemeinderat. Doch ab 1933, mit der Machtergreifung der NSDAP, zerbricht die politische Laufbahn des Sozialdemokraten. Jürgensen beginnt, sich in Berlin für die im KZ einsitzenden Genossen und die Abschaffung der Prügelstrafe einzusetzen. Doch wenig später gerät er selbst in die Mühlen der Diktatur und landet im Lager, das er 1936 nach furchtbarem Leid todkrank wieder verlässt.

Nach Kriegsende half Jürgensen beim Wiederaufbau der Sozialdemokratie in Schleswig-Holstein, war vorübergehend Kandidat für das Amt das Oberpräsidenten und leitete noch einige Jahre die Landgesellschaft in Kiel. Er starb 1950, ohne je Entschädigungen für das im KZ Erlittene beantragt zu haben. „Ein entsprechendes Gesetz gab es noch nicht“, so Green.

Ulrich Green hat ein Buch über den Eckernförder Sozialdemokraten Jürgen Jürgensen geschrieben, der sich von seiner KZ-Haft nie erholte. Quelle: Christoph Rohde

Der Autor schreibt nicht nur über das Leben Jürgensens, sondern auch über die Zeit, in der er lebte. Über die Opfer und die Täter des NS-Regimes. „Es muss nach dem Warum gefragt werden“, sagt Green. Seine Recherche soll wissenschaftlichen Bestand haben, aber auch lesbar sein. Ein Glücksfall ist es für die Arbeit an dem Buch, als 2018 originale Aufzeichnungen von Jürgensen auftauchen.

Das Grauen in der „Schutzhaft“

Darin berichtet er über das Grauen in der „Schutzhaft“ und die Prügel-Orgien der NS-Schergen im Konzentrationslager. Als sich der Inhaftierte weigert, einem Freund mit einer schweren Karre in die Beine zu fahren, bekommt er die brutalen Schikanen der Aufseher zu spüren. Wie durch ein Wunder überlebt Jürgensen das KZ, doch von den Folgen dieser Leidenszeit wird er sich nie wieder erholen.

„Jürgen Jürgensen ist heute eine Figur, die verschollen ist. Es kennt ihn keiner mehr. Das ist erschreckend“, sagt Peter Jochimsen. Seiner Stiftung gehört der Borbyer Werkstattverlag, in dem das Buch „Jürgen Jürgensen – Doch es sollte noch schlimmer kommen“ erschienen ist. Es soll dazu beitragen, die Erinnerung an einen Mann wach zu halten, der für seine Überzeugungen in einer Zeit einstand, in der Kritik an der NS-Herrschaft mit Lebensgefahr gleichzusetzen war.