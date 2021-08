Gettorf

Läge Gettorf am Meer, kämpfte Jürgen Tronicke dafür, dass vor der Küste sofort ein Leuchtturm gebaut wird. Das mannsgroße Leuchtfeuer in seinem Garten ist dafür kein Ersatz, aber es muss erst einmal genügen. Aktuell lebt er seine Leidenschaft für die Lichter über dem Meer als Autor aus.

„Ich habe ein neues fertiges Projekt“, sagt er. Schnell ist klar: Bei einem Projekt ist es nicht geblieben. Zwei weitere sind schon in Arbeit. Wenn es um Leuchttürme geht, ist die Leidenschaft des 66-Jährigen nicht zu bremsen. Dazu gehört auch die Schreiberei. Schließlich soll ja auch eine Leserschaft Feuer fangen.

Die erwarten 440 fesselnde Seiten in einem reich bebilderten Werk mit Namen „Das große Leuchtturm-Lesebuch“. Der Husum-Verlag hat den drei Herausgebern Jürgen Tronicke, Manfred Benhof und Volker Heyse ein hochwertiges Buch ermöglicht, das Wissenswertes, Kurioses und Spannendes zusammenfasst, neu aufrollt, vertieft und mit überraschenden Aspekten versieht.

Jürgen Tronicke aus Gettorf hat mehr Bücher über Leuchttürme geschrieben

Tronicke selbst hat bereits drei eigene Leuchtturmbücher verfasst: über England, Wales und die Kanalinseln, über Leuchttürme vor Schottland und über die vor Irland. Nicht, dass diese Berufung je der Broterwerb gewesen wäre. Tronicke war Offizier der Luftwaffe. Im Ruhestand hat er den Freiraum, aus Passion eine Profession jenseits des Pekuniären zu machen.

So sieht das Leuchtturm-Lesebuch aus, dessen Mitherausgeber und Autor Jürgen Tronicke ist. Quelle: Cornelia D. Mueller

34 Beiträge in dem Gemeinschaftswerk stammen von dem Gettorfer, der, wann immer es geht, auch die Leuchttürme der Welt bereist. Seine Ehefrau Barbara, die seine Korrektorin ist, hat er auf dem stillgelegten Turm Falshöft an der Ostsee geheiratet. Begegnet waren sich die beiden erstmals bei einem Treffen von Leuchtturm-Experten.

Pralles Wissen, ungewöhnliche Statistiken, Mythen und Mystisches, Wahres, menschliche Dramen und Schiffsunglücke erwecken Tronicke und Mitstreiter in zehn wohlsortierten Kapiteln jetzt gemeinschaftlich in fundierten eigenen Texten zum Leben. Einige weitere Autoren tragen dazu bei.

Reale Dramen und Märchen beschäftigen den Gettorfer Autor

Tronicke präsentiert sogar ein eigenes Märchen. „Dies ist die Geschichte von dem Leuchtturmwärter Horatio und seiner wundersamen Begegnung mit einem zauberhaften Wesen, einer Meerjungfrau“, leitet er ein. Sie spielt auf einer kleinen Felsinsel mit einem roten Leuchtturm, der weiße Punkte hat. Eine zarte Liebesgeschichte zwischen Leuchtturmwärter und Nixe entspinnt sich, die überraschend ausgeht und zum Träumen reizt – vielleicht sitzend auf den Stufen vor der schweren Eingangstür zum Leuchtfeuer.

Dass dramatische Ereignisse in Teilen gut ausgehen können, weil die, die auf und am Leuchtturm leben, beherzt sind, zeigt eine wahre Begebenheit. Der Autor aus Gettorf vollzieht die Geschichte der Grace Darling nach, Tochter des Hüters von Longstone auf den Outer Farne Islands vor der nordenglischen Ostküste. 23-jährig rettet sie in tosender See Schiffbrüchige. Drei Jahre später, 1842, stirbt sie an Tuberkulose. Spannend und von fundiertem Wissen durchsetzt, erzählt Tronicke von der Nationalheldin.

Zwei neue Bücher hat der Leuchtturmbuch-Autor schon in Arbeit

Kaum ist „Das große Leuchtturm-Lesebuch“ erschienen, sitzt Tronicke an neuen Aufgaben: Ein Buch über Irland, das die Kulturgeschichte der Grünen Insel aufrollt, und ein Kinderbuch. „Letzteres ist mein Herzensprojekt“, gesteht er. Die Künstlerin Heidi Perc illustriert die Story um die Leuchtturmwärter Jan Rumbuddel und Piet Quarkstrudel. Beide Bücher sind vor der Fertigstellung.

Die Daten zum Buch: Das große Leuchtturm-Lesebuch, Hrsg. Manfred Benhof, Volker Heyse, Jürgen Tronicke, Husum-Verlag, ISBN 978-3-96717-063-4, Preis 39,95 Euro.