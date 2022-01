Buchenstamm in Groß Buchwald zersägt und abtransportiert

Groß Buchwald

Die Polizei in Bordesholm sucht unbekannte Holzdiebe. In der Zeit von Sonnabend, 8., bis Sonntag, 9. Januar, ist aus einem Waldstück in der Nähe von Groß Buchwald ein Buchenbaumstamm gestohlen worden. Es handelt sich um das Bodenholz, das zum Staatsforst Neumünster gehört.

Nach Polizeiangaben haben die unbekannten Täter den Buchenstamm direkt vor Ort zersägt und anschließend vermutlich mit einem Trecker oder Schlepper mit Frontlader sowie Anhänger abtransportiert. Sowohl der öffentliche Weg wie auch ein Waldknick wurden beim Abtransport erheblich beschädigt, heißt es seitens der Polizei in Bordesholm weiter.

Der Gesamtschaden dürfte bei etwa 400 Euro liegen. Die Polizei in Bordesholm sucht jetzt nach Zeugen, die in dem Bereich, vielleicht beim Spazierengehen, etwas beobachtet haben. Hinweise nimmt das Polizeirevier Bordesholm, Tel. 04322/96100, entgegen.