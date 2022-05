Buchhandlung in Felde erhält Prämie vom Bund

Felde

„Ausgezeichnet!“ heißt es für die Buchhandlung Thiemann in Felde: Annegret und Michael Thiemann bewarben sich für eine Anerkennungsprämie für Buchhandlungen bei der Bundesregierung. Sie wurden als eines von gut 1000 Fachgeschäften bundesweit ausgewählt und erhalten 8000 Euro. Das Geld fließt in den Erhalt des Fachgeschäfts.

Nicht alle der 3100 unabhängigen Buchverkaufsstellen bundesweit wurden automatisch bedacht. Annegret Thiemann hatte sich im Januar über den Börsenverein des deutschen Buchhandels beim Projekt Neustart Kultur der Bundesregierung für eine Anerkennungsprämie beworben. Buchhandlungen wurden damit für ihre Leistungen in der Pandemiezeit ausgezeichnet. 900 Buchhandlungen erhielten je 8000 Euro, 100 eine Prämie von 15 000 Euro, 30 eine Prämie von 25 000 Euro.

News aus Eckernförde Abonnieren Sie unseren Newsletter aus Eckernförde und Umgebung. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Für die Fördergelder für die Buchbranche war eine Beschreibung der Aktivitäten und Alleinstellungsmerkmale nötig. Bewertungskriterien im Projekt Neustart Kultur: Mindestens fünf Prozent des Angebots müssen Bücher aus unabhängigen Verlagen sein. „Da liegen wir deutlich drüber“, sagt Annegret Thiemann. Kulturelle Einzelveranstaltungen mussten nachgewiesen werden. Auch kein Problem. Die Thiemanns organisierten die Krimi-Scheune auf Gut Bossee, mit dem Pomologenverband das Apfelfest in Blockshagen, Lesungen des überregional bekannten Autors Frank Trende, und sie begleiteten Wolfdietrich-Schnurre-Lesungen. Der Autor lebte in Felde.

Die Buchhandlung ist im Kulturverein Region Westensee

Kooperationen, ein weiteres Kriterium, pflegt die Buchhandlung zu mehreren Schulen und ist regional aktiv im Kulturverein Region Westensee. Für die ebenfalls geforderte Selbstbeschreibung holten sich die Thiemanns externen Rat. „Ich habe dafür Kundinnen und unseren Enkel gefragt. Sich selbst zu loben, ist nicht leicht.“

Extrapunkte gab es für das Antiquariat mit erlesenen Schätzen, das die Thiemanns parallel zum Buchgeschäft betreiben. Eine ungewöhnliche Marktnische im Buchhandel. „Das ist nicht allgemein üblich, aber noch gewinnbringend“, weiß Annegret Thiemann. Schwerpunkte sind Theologie, Kinderbuch, Kochbuch und Holsatica, Bücher mit dem Schwerpunkt schleswig-holsteinische Geschichte. „Wir bekommen auch ältere Titel, wir haben da unsere Schleichwege.“

Antiquariat und Buchhandel sind zusammen eine Marktnische

Unter Buchkennern, bei Museen und Sammlern und Sammlerinnen im In- und Ausland hat das Antiquariat einen Namen. Es gibt Buchfreunde, die den Thiemanns anonym eine Hunderte Jahre alte Bibel auf die Schwelle legten, als Geschenk. „Eine Freundin nannte uns mal die Babyklappe für ältere Bücher.“

Die Buchhandlung im Reetdachhaus an der Dorfstraße 115 ist seit der Eröffnung vor 15 Jahren ein Geheimtipp. Große Schaufenster fehlen – mit Absicht. „Wir wollen den Charakter des Dorfes erhalten, das geht nur, wenn wir das Gebäude nicht verändern.“ Old school ist am Geschäft allerdings nur das 200 Jahre alte Gebäude. Bestellungen per Web sind Standard.

Der Glückwunsch zur Prämie kam per Mail

Beim Buchhändler-Paar ist die Freude über die Prämie groß. Als Annegret Thiemann die E-Mail mit der Prämien-Zusage und einem Glückwunsch vom Börsenverein des deutschen Buchhandels im Mai im Postfach entdeckte, hielt sie erst mal dicht. „Ich hab’ noch eine Bestellung für Dich“, sagte sie ihrem Mann Michael Thiemann und schob ihm beiläufig die ausgedruckte Mail zu. Erst Sekunden später, beim Lesen der Mail am Bestelltisch, entdeckte er den Scherz.

Die Prämie soll in den Erhalt der Buchhandlung und in ein Projekt der Edition 115, dem Verlag der Thiemanns, fließen. „Die Energiekosten steigen, auch Bücher brauchen ein angenehmes Klima“, sagte Annegret Thiemann. Zum Geschäftsjubiläum im September ist in der Edition 115 eine weitere „schlaue Schachtel“ aus einer landeskundlichen Quizserie geplant.