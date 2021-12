Flintbek

Die Freude bei Andrea Frahm in Flintbek ist groß: „Wir können tatsächlich noch vor Weihnachten einen großen Bücherflohmarkt veranstalten“, erklärt die Leiterin der Gemeindebücherei und strahlt. Im Sommer gab es zum letzten Mal einen Flohmarkt, der auf dem Parkplatz an der Bücherei veranstaltet wurde.

Flohmarkt für Bücher, Spiele, Medien, Puzzle

Geplant ist, am Sonnabend, 11. Dezember, von 15 bis 18 Uhr, in den Räumen der Bücherei die Flohmarktstände einzurichten. „Unser Flohmarktteam hatte die Idee, denn wir haben sehr viel tolle Bücher und Medien in den vergangenen Wochen bekommen, so dass ein Flohmarkt genau zum richtigen Zeitpunkt kommt“, führte sie weiter aus.

Im Angebot für Schnäppchenjäger sind neben Romanen, Kinder- und Sachbücher ebenso wie CDs, DVDs, Spiele und Puzzle. „Zum Teil sind die Sachen wirklich neuwertig. Da findet jeder etwas für die Weihnachtstage“, ist sich Andrea Frahm sicher.

Normalerweise gilt in der Bücherei die 3G-Regel, aber um auf der ganz sicheren Seite zu sein, wird für den Flohmarktbesuch die 2G-Regel gelten. Das bedeutet Zutritt mit Kontrolle für geimpfte und genesene Menschen. „Wir bitten unsere Gäste den Impfnachweis und den amtlichen Lichtbildausweis mitzuführen, da wir natürlich kontrollieren müssen.“

Maximal 20 Personen im Innenraum der Bücherei

Maximal dürfen 20 Personen gleichzeitig in der Gemeindebücherei sein, „Wir achten auf Abstände und auf frische Luft“, so Frahm weiter. Natürlich muss auch während des Bummels auf dem Flohmarkt die Maskenpflicht eingehalten werden.

In dem Zusammenhang weist Andrea Frahm noch auf die Weihnachtspause hin: „Unser letzter Öffnungstag in diesem Jahr ist Donnerstag, 23. Dezember. Und unser erster Öffnungstag in 2022 wird Donnerstag, 6. Januar, sein.“