Büdelsdorf

Erster Platz in der Kategorie Solo/Duo bei der International Blues Challenge in Memphis/Tennessee, mehrfache Siege beim German Blues Award: Pianist und Sänger Georg Schroeter und Mundharmonika-Spieler Marc Breitfelder aus Kiel gehören zu den besten ihres Fachs. Am Freitag, 11. März, wollen die Vollblut-Musiker nach Büdelsdorf kommen.

„Die Zeit der musikalischen Entbehrungen in der Corona-Pandemie neigt sich langsam, aber sicher dem Ende zu“, sagt Organisator Rüdiger Wiegand vom Storyville Jazzclub Rendsburg. Auf Einladung des Vereins gastieren die international renommierten Musiker sogar in Bandstärke. Gitarrist Kalle Reuter und Schlagzeuger Tim Engel verstärken bei dem Auftritt im Bürgersaal das Duo.

Blues-Musiker wieder live und in Farbe in Büdelsdorf

In Büdelsdorf könnten die Musiker an den „Corona Lockdown Studio Blues“ anknüpfen. Ihr aktuelles Album, aufgenommen im Frühjahr 2020, führte das Quartett in das YP Studio Brunswik in Kiel. Dort spielten sie live, aber räumlich voneinander getrennt. Statt Applaus gab es Emojis aus dem Internet – es entstand ein Album, das genau diesen Auftritt ohne Änderungen der Setlist oder Ausbesserungen wiedergibt.

Breitfelder beherrscht das Mississippi-Saxofone, wie die Mundharmonika auch genannt wird, in Perfektion, spielt mit einer speziellen Überblastechnik. Schroeters Finger gleiten im Zusammenspiel mit Breitfelder wie von selbst über das Piano. Seine Stimme ist „kraftvoll, sanft, ekstatisch oder einfach nur schön“, so Wiegand. Nach eigenen Angaben haben die Musiker Erfahrung aus 3500 Konzerten, haben in 14 Ländern Europas, den USA und Kanada gespielt.

Georg Schroeter, Marc Breitfelder und Band: Büdelsdorfer Bürgersaal, Am Markt 2. Einlass ab 18 Uhr, Beginn ab 19 Uhr. Tickets an der Abendkasse 18 Euro (Vorverkauf 15 Euro). Eintritt frei für Jugendliche unter 18 Jahren. Karten unter anderem: Tui-Reisebüro Büdelsdorf, VHS Rendsburg, Buchhandlung Liesegang Rendsburg.