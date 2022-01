Büdelsdorf: Das müssen Sie über die Corona-Impfaktion für Kinder wissen

Büdelsdorf

Der Kreis Rendsburg-Eckernförde organisiert am Sonntag, 23. Januar, eine Corona- Schutzimpfungs-Aktion für Kinder und Jugendliche im Alter von fünf bis 17 Jahren in Büdelsdorf. Auch die Familienangehörigen können am Sonntag geimpft werden.

Das freie Impfen gegen Corona ist im Impfzentrum Büdelsdorf, Am Friedrichsbrunnen 2, geplant, in der Zeit von 10 bis 16 Uhr können sich Interessierte dort impfen lassen. Vor Ort werden die Mitarbeiter des Impfzentrums und des Kinder- und Jugendärztlichen Dienstes des Kreises personell durch das DRK unterstützt.

Natürlich wird auch an die sorgfältige Aufklärung in Sachen Corona-Impfung gedacht. Dafür ist Ioana Klopf, Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin, als Ansprechpartnerin im Impfzentrum Büdelsdorf vor Ort.

Clown sorgt für gute Laune beim Impfen in Büdelsdorf

Die Ärztin ist auch für die Corona-Impfungen zuständig. Laut Pressemitteilung des Kreises ist geplant, 150 Kinder und Jugendliche im Alter von 5 bis 17 Jahren sowie eine unbegrenzte Anzahl an erwachsenen Begleitpersonen am Sonntag in Büdelsdorf gegen Corona zu impfen.

Der Newsletter der Holsteiner Zeitung Alles Wichtige aus Rendsburg-Eckernförde und Neumünster. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Pressesprecherin Sophie Höffer verspricht in der Mittelung des Kreises, dass es trotz aller Corona-Widrigkeiten ein bunter, lockerer und soweit möglich auch ein fröhlicher Tag werden soll.

Damit das klappt, hat man sich beim Kreis einiges einfallen lassen: Neben Luftballons und Buntstiften soll ein Clown für gute Stimmung sorgen – besonders bei den jüngeren Kindern, die sich ihre Corona-Impfung in Büdelsdorf abholen.