Büdelsdorf

Räuberische Erpressung in Büdelsdorf: In der Nacht von Sonnabend auf Sonntag, 27. Februar, ist ein Hotel in der Hollerstraße 130 überfallen worden. Nach Angaben der Polizei ereignete sich die Tat gegen 0.50 Uhr. Nun suchen die Beamten Zeugen. Täterin soll eine ungewöhnlich große Frau sein.

Wie die Polizei mitteilt, soll die Täterin mit einem Messer zur Rezeption gegangen und damit eine Hotelangestellte bedroht und die Herausgabe von Geld gefordert haben. Die Mitarbeiterin musste die Summe – einen niedrigen vierstelligen Betrag – in einen Jutebeutel von Lidl legen. Anschließend flüchtete die Täterin durch eine Seitentür des Hotels in unbekannte Richtung.

Überfall in Büdelsdorf: Täterin soll 1,80 Meter groß sein

Die Frau wird als 1,80 Meter groß beschrieben, soll eine helle Hose getragen haben und ansonsten schwarz gekleidet gewesen sein.

Die Polizei in Rendsburg sucht nun nach Zeugen oder auch Hinweisgebern, die die bislang unbekannte Täterin am 27. Februar gegen 1 Uhr in der Hollerstraße oder angrenzenden Straßen gesehen haben oder Angaben zu ihrem Verbleib machen können. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Rendsburg unter der Rufnummer 04331-2080 entgegen.