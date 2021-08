Büdelsdorf

Die Freenet AG baut ihren Firmensitz in Büdelsdorf um. Das bisherige Hauptgebäude in der Hollerstraße wird dazu komplett entkernt. Entstehen sollen so 520 flexible Büroarbeitsplätze, die von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nach Bedarf genutzt werden. Die ersten sollen 2022 einziehen. Wie das funktioniert, ließ sich Wirtschaftsminister Bernd Buchholz (FDP) vor Ort erklären.

Büdelsdorf: Freenet setzt auf „Desksharing“

„Das Bürokonzept wechselt zum Desksharing“, sagt Unternehmensvorstand Rickmann von Platen auf der Baustelle. Was kompliziert klingt, heißt lediglich, dass sich das Unternehmen auf veränderte Arbeitsanforderungen einstellt, durch die viele klassische Arbeitsplätze nicht mehr täglich in Benutzung sind.

Im Betrieb rechne man damit, dass durch mobiles Arbeiten, Urlaub und Krankheit im Regelbetrieb maximal 70 Prozent der Mitarbeitenden im Büro sitzen. Dementsprechend sollen sie künftig keinen festen Arbeitsplatz mehr haben, sondern mit ihren Abteilungen in sogenannten Kernzonen angesiedelt sein, die jeweils über eigene Einrichtungen wie Ruheraum und Pantry-Küche verfügen.

Mitarbeitende sollen alle an einem Standort sitzen

Im Moment sitzen die Angestellten in Büros in der Nachbarschaft, und das Unternehmen nutzt Lagerflächen auf dem nahe gelegenen Aco-Gelände. Diese Flächen sollen nach Beendigung der Sanierung gekündigt werden.

Freenet-Vorstand Rickmann von Platen (li.) mit Wirtschaftsminister Bernd Buchholz an der Baustelle am Unternehmenssitz. Quelle: Marc R. Hofmann

„Welche Erfahrungen haben Sie mit dem Homeoffice gemacht?“, fragt Wirtschaftsminister Buchholz. „Ein bis zwei Tage sollen die Mitarbeiter künftig mobil arbeiten“, antwortet von Platen. Bislang gebe es in dem Unternehmen jenseits von Corona keine explizite Regelung dazu. Komplett von zu Hause soll jedoch nicht gearbeitet werden. „Da müssen wir auf die Balance zu all den Mitarbeitern achten, die täglich in unseren Shops stehen müssen.“

Das ist die Freenet Group Die Freenet Group ist nach eigenen Angaben Deutschlands größter netzunabhängiger Telekommunikationsanbieter, sie machte 2020 rund 3,2 Milliarden Euro Umsatz. Bekannte Marken der Aktiengesellschaft sind Mobilcom-Debitel, aber auch der Apple-Händler Gravis. Die Gruppe betreibt in der Bundesrepublik etwa 600 Shops. Insgesamt arbeiten in den Unternehmen 4000 Mitarbeiter, 720 davon am Hauptsitz in Büdelsdorf. Weitere wichtige Standorte sind Stuttgart und Hamburg. In der Hansestadt hat der Vorstand mittlerweile seinen Sitz im Stadtteil Alsterdorf.

Feuchtigkeitsschäden machen Sanierung notwendig

In den Umbau wird ein zweistelliger Millionenbetrag investiert. Genauere Zahlen gibt das Unternehmen auch auf Nachfrage nicht heraus. Denn ganz freiwillig ist die kostspielige Erneuerung des erst Ende der 1990er-Jahre eröffneten Baus nicht. Ursprünglich sollten nur die Drehtüren im Eingangsbereich des Unternehmens erneuert werden. Die Untersuchung der dabei entdeckten Feuchtigkeitsschäden ergab, dass das gesamte Gebäude saniert werden muss.

So soll die Freenet-Zentrale nach der Sanierung aussehen. Quelle: Hansen Mengel Architekten

Nun nutzt Freenet die Gelegenheit, die Raumausnutzung des dreigeschossigen Gebäudes zu optimieren. Karsten Möller, der das Bauvorhaben für das Unternehmen betreut, sagt: „Die Treppe hinter dem Glaseingang wird verkleinert, dort werden Decken eingezogen und so zusätzlicher Platz gerade für Besprechungsräume geschaffen.“ Während der erneuerte Bau wieder ein gläsernes Entree erhalten soll, wird das Gebäude künftig geklinkert. „Denn der muss im Gegensatz zu Putz nicht gestrichen werden“, so Möller.

Nach Plänen des Unternehmens sollen die ersten Mitarbeitenden im Juni 2022 in das erneuerte Gebäude ziehen, das gesamte Vorhaben soll im Frühjahr darauf abgeschlossen sein. Für Bernd Buchholz eine positive Sache: „Ich freue mich über das Bekenntnis zum Standort und den Mitarbeitern“, so der Wirtschaftsminister.