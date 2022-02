Büdelsdorf

In Büdelsdorf ist es am Mittwoch gegen 14.40 Uhr zu einem schweren Unfall gekommen. Daran , waren nach Angaben der Polizei mindestens drei Fahrzeuge beteiligt. Der Crash ereignete sich in der Hollerstraße etwa auf Höhe des Edeka-Marktes.

„Die mutmaßliche Unfallverursacherin ist frontal mit einem anderen Auto zusammengestoßen“, heißt es dazu von der Rettungsleitstelle. Die Fahrerin wurde dabei schwer, ihre Beifahrerin leicht verletzt.

Büdelsdorf: Mehrere Fahrzeuge in Unfall involviert

Nach jetzigem Ermittlungsstand wurden bei dem Unfall noch ein bis zwei weitere Fahrzeuge beschädigt, niemand erlitt Verletzungen. Inwieweit die anderen Fahrzeuge beteiligt waren, konnte die Polizei am Mittwochnachmittag noch nicht sagen. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern noch an.

Weil mehrere Fahrzeuge betroffen waren, wurde die Straße zur Bergung komplett gesperrt. Zum späten Nachmittag floss der Verkehr wieder, so die Leitstelle.