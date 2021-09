Büdelsdorf

Unbekannte haben nach Angaben der Polizei am Sonnabend, 18. September, zwischen 2.30 und 3 Uhr versucht, in das Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr in Büdelsdorf einzudringen.

Büdelsdorf: Einbruchsversuch bei Feuerwehr

„Der oder die Täter versuchten, eine Plexiglasscheibe mit Feuer zu zerstören“, sagt Sönke Petersen von der Polizei. Als das misslang, wurde probiert, ein Tor aufzuhebeln. Doch auch dies ging schief.

Nun sucht die Kriminalpolizei Zeugen, die in der Nacht von Freitag auf Sonnabend verdächtige Beobachtungen am Feuerwehr-Gerätehaus in der Memelstraße 1 in Büdelsdorf gemacht haben.

Hinweise nimmt die Polizei in Rendsburg unter der Telefonnummer 04331/2080 entgegen.