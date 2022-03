Gettorf

Mit einer Mahnwache haben rund 70 Bürgerinnen und Bürger Gettorfs am Dienstagabend ihre Solidarität mit den Menschen in der Ukraine zum Ausdruck gebracht. Das Bündnis für Demokratie Gettorf, ein Zusammenschluss aller in der Gemeindevertretung sitzenden Parteien, hatte zu der Aktion an der Bürgermeistereiche in Gettorf aufgerufen.

Die Vertreterinnen des Bündnisses, Gesa Gaedeke (SPD), Timea Aden (CDU), Meike Roggenkamp (Bündnis 90/ Die Grünen) und Susann Wilke (FDP) möchten ein Zeichen für die staatliche Souveränität der Ukraine setzen: „Wir sind tief betroffen über den Krieg in der Ukraine und das Schicksal der unter dem Kriegsterror leidenden Menschen, die aus ihrer Heimat fliehen mussten. Dieser Krieg ist auch ein Krieg gegen unsere demokratischen Werte.“

Gettorf: Schweigeminute und Antikriegslied für Frieden in der Ukraine

Die Anwesenden hielten eine Schweigeminute und sangen das Antikriegslied „Sag mir, wo die Blumen sind“. Matthias Meins, Amtsdirektor des Dänischen Wohlds, dankte den Bürgerinnen und Bürgern für die große Solidarität in der Gemeinde. Die Mahnwache soll ab nun jeden Dienstag um 17.30 Uhr an der Bürgermeistereiche in der Eichstraße in Gettorf stattfinden. „Solche Zeichen sind wichtig“, sagt Timea Aden.

Die Organisatorinnen hoffen, dass unter den Teilnehmenden ein Austausch entsteht. Die Veranstaltung solle für Frieden, Freiheit und Demokratie einstehen und Raum geben, eigene Gedanken zum Krieg äußern zu können. „Es ist so entsetzlich, dass so ein Krieg in diesem Jahrhundert passieren kann“, sagt Meike Roggenkamp. Deshalb möchte das Bündnis für Demokratie sich mit den Mahnwachen klar positionieren.