Gettorf

Zwei Bürgerinitiativen in Gettorf legen seit fast zwei Jahren die Finger in kommunalpolitische Wunden. Sie fordern Gemeinde und Verwaltung mit ihren Bedenken gegen ein mögliches Blockheizkraftwerk am Bürgerpark und ihren Vorstellungen zur Erweiterung der Gewerbeflächen mehr denn je. Der Bürgermeister lud und lädt zu Einwohnerversammlungen. Aber auf dem Weg zur zugesagten neuen Transparenz liegen offenkundig noch Stolpersteine. Ein Teil der aktiven Bürger ist frustriert.

Der Grund: Unterlagen, die für niemanden ein Geheimnis darstellen, sind teils nicht dem öffentlichen Sitzungskalender des Amtes beigefügt, obwohl sie in der Sitzung Thema sind. Bürgerhinweise auf Mängel, die Schäden für die Allgemeinheit nach sich ziehen können, scheinen nicht anzukommen in der Verwaltung.

Bauausschuss Gettorf räumt Bürgern sehr lange Fragezeit ein

In der jüngsten Bauausschusssitzung am Montag, 14. März, war die Sitzungshalle im Kubiz Gettorf voll. Deutlich mehr Bürger, als das Gremium Mitglieder hat, saßen im Zuschauerbereich, gut vorbereitet auf die Einwohnerfragestunde und höchst interessiert am Tagesordnungspunkt „Ergebnisse der Online-Befragung zur 16. Änderung des Flächennutzungsplans der Gemeinde Gettorf“.

Hinter der angestrebten F-Plan-Änderung verbirgt sich die erste Weichenstellung für die großräumige Erweiterung des Gewerbegebiets Eichkoppel. Die Befragung lief vom 10. Januar bis 14. Februar 2022 im Netz auf der Homepage der Gemeinde. Eine erste Bewertung der Ergebnisse seitens der Politik und die Möglichkeit, Nachfragen zum Online-Fragenkatalog zu stellen, hatte sich das Publikum versprochen.

Der Ausschussvorsitzende Marco Koch (CDU) hatte schon im Vorfeld mehr Zeit als üblich für die Bürgerfragestunde einkalkuliert. „Schließlich tagen wir heute seit November 2021 das erste Mal wieder, und es haben sich viele Fragen angehäuft“, begründete er. In puncto Gewerbegebiet entpuppt sich die Vorstellung der Umfrageergebnisse durch das Amt als mündliche Wiedergabe der Zahlen, wie viele Teilnehmende auf welche Fragen geantwortet hatten und welche Anmerkungen sie machten. Die schriftliche Zusammenfassung hatte nur das Gremium.

Sitzungsunterlage zur Bürgerumfrage in Gettorf nicht öffentlich

Auf Hinweise aus dem Publikum, das den Vortrag so kaum nachvollziehen konnte, reagierte Koch irritiert. „Die Unterlage ist nicht öffentlich beigefügt? Das kann doch gar nicht sein. Hier werden ja keine Geheimnisse verraten“, echauffierte er sich in Richtung Verwaltung. Ihn und andere Ausschussmitglieder verwunderte zudem, dass nicht das Planungsbüro, das die Befragung erarbeitet hat, das Ergebnis selbst vorstellte.

Eine erste Diskussion über den Inhalt sparte sich der Ausschuss auch nach Worten des stellvertretenden Bürgermeisters Joachim Wendt-Kühler (SPD) aber nicht nur deshalb. „Wir möchten hier nicht vorgreifen. Bürger haben in der Einwohnerversammlung am 20. April zur geplanten F-Planänderung das Wort und können sich so vor einer politischen Entscheidung beteiligen.“

Bewohner der Fischerstraße und der Ziegelei befürchten, dass Gewerbe bis an die zwei kleinen Regenrückhaltebecken (Mitte rechts) und die Grünfläche zwischen Hasenberg und Wohngebiet (unten) rücken könnte. Auch mehr Wohnhäuser jenseits der Ziegelei lehnen sie ab. Ein erster Vorentwurf der Planer sieht bisher einen grünen Puffer vor. Quelle: Sven Janssen

Gettorfer sehen Hinweise zu Mängeln nicht ernst genommen

Gleich zu Beginn der Sitzung hatte sich Marco Koch die Augen gerieben. Er berichtete über den Großeinsatz von Feuerwehr, Technischem Hilfswerk und privaten Unternehmern während des Orkans mit Dauerregen. Ein Regenrückhaltebecken an der Kirchhofsallee drohte überzulaufen und Wohnungen sowie einen Betrieb zu überschwemmen. In das Becken gewehte Äste seien Ursache für die Verstopfung gewesen, hatte die Gemeinde später mitgeteilt.

Drei Bürger trugen es etwas anders vor. Matthias Knüppel hatte ebenso wie Thorsten Riegler in Sitzungen weit vor dem Orkan darauf hingewiesen, dass der Regenwasserablauf durch Blätter, Wurzeln, Gehölz stark behindert sei. Stefan Dix hatte angemerkt, dass auch zwei kleine Rückhaltebecken nahe der Ziegelei zugewuchert seien und bei Starkregen eine Überschwemmung verursachen müssten.

Sie zitierten eigene Aussagen, die auch in den Sitzungsprotokollen vermerkt sind. Sie hätten ihre Beobachtungen auch im Amt gemeldet. Knüppel: „Es ist mehr als ärgerlich, wenn auf Hinweise keine praktische Reaktion erfolgt. Es hieß nur, die Becken würden regelmäßig kontrolliert.“ Das Drama am Tag des Orkans, „das hohe Kosten verursacht haben dürfte“, sei vermeidbar gewesen. Knüppel und Riegler sprachen von „Verschwendung von Steuergeldern“.

Gettorfs Bauausschussvorsitzender versteht die Kritik

Dix betonte, „dass unsere Anfragen konstruktiv gemeint sind. Wir möchten als Bürger, die Kommunalpolitik aktiv begleiten, ernst genommen werden.“ Ihm sprang Erik Pedersen bei. Die Gemeinde habe mehr Transparenz versprochen. „Dabei hatten wir in der vergangenen Einwohnerversammlung den Eindruck, dass die Planer für das Gewerbegebiet Bürgerinteressen im Auge haben.“ Dix’ Resümee: Das Misstrauen werde sich kaum legen, „wenn die Kommunikation nicht besser wird“.

Lesen Sie auch Umfrage zum Gewerbegebiet Gettorf: So antwortet die Teilnehmerschaft

Wer besagte Umfrage der Gemeinde weiterhin über den Sitzungskalender des Amtes sucht, wird auch aktuell nicht fündig. Auf der Homepage der Gemeinde Gettorf ist sie jetzt einsehbar.

News aus Eckernförde Abonnieren Sie unseren Newsletter aus Eckernförde und Umgebung. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Auch der Bauausschussvorsitzende Koch ist nicht weit entfernt von dieser Kritik: „Ich habe diese Punkte noch Montagnacht an die Verwaltung geschickt“, sagte er gegenüber dieser Zeitung. „Es kann nicht sein, dass wichtige Hinweise gegeben werden und nichts passiert. Ich verstehe allmählich, dass Bürger ungehalten werden.“