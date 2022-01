Kronshagen

Grün und sportlich – so soll der ehemalige Grandplatz in Kronshagen neu aufbereitet werden. So zumindest lautete die übereinstimmende Meinung der Anwohnerinnen und Anwohner bei einer Bürgerbeteiligung am Mittwochabend. Mittels der teils neuen, teils schon bekannten Ideen soll nun ein Katalog entstehen, um das Gelände wieder für die Öffentlichkeit nutzbar zu machen.

Bürgermeister möchte Menschen in Kronshagen mit einbeziehen

Bürgermeister Ingo Sander (CDU) begrüßte die in der Spitze 50 Teilnehmerinnen und Teilnehmer zum digitalen Workshop. Diese seien in dem Prozess besonders wichtig, da bei dem Projekt die Interessen der Menschen in Kronshagen widergespiegelt werden soll, so Sander. Anschließend zogen sich die Vertreterinnen und Vertreter von Politik und Verwaltung zurück und beobachteten die Ideenfindung aus dem Hintergrund.

Sport und Natur – viele Vorschläge, um Angebote zu verbinden

Ein anfängliches Brainstorming brachte viele konkrete Vorschläge, was auf der Fläche am Suchsdorfer Weg zur Freizeitgestaltung in Kronshagen beitragen kann. Diese reichten von einer Sport- oder Schwimmhalle über einen Fitness- und Fahrradparcours oder Trimm-dich-Pfad bis hin zu einer Wohnanlage für Senioren. Auch eine Renaturierung wurde mehrfach gewünscht und Ideen wie Parkanlagen zur Erholung oder die Errichtung von Gemeinschaftsgärten genannt. Vielfach kam der Wunsch auf, eine Sportanlage für die Öffentlichkeit mit Naturangeboten zu vereinen.

So formulierte es auch Leif Sprenger während eines Austauschs in einer Kleingruppe. Dass die Menschen in Kronshagen bei dem Projekt mit einbezogen werden, findet er gut. Und die ungenutzte Fläche biete nach Ansicht des Kronshageners viel Potenzial. „Ich laufe oft an dem Grandplatz vorbei und hoffe, dass nun etwas gemacht wird, was ’State of the Art’ ist“, so Sprenger.

Akzeptanz in der Nachbarschaft soll berücksichtigt werden

Unabhängig von konkreten Ideen zur Umsetzung wurden im Workshop auch allgemeine Anforderungen diskutiert, die das Projekt erfüllen soll. So sei die Akzeptanz in der Nachbarschaft besonders wichtig, hieß es auf dem virtuellen Whiteboard. Auch die Lärmbelästigung müsse berücksichtigt werden. Zudem kam der Wunsch auf, die Anlage noch besser an das Verkehrsnetz anzubinden – über einen neuen Fahrradweg oder gar eine Bahnanbindung.

Abgesperrt: Was wird aus dem brachliegenden Grandplatz in Kronshagen? Quelle: Florian Sötje (Archiv)

Über einen Aspekt waren sich die Menschen aus Kronshagen größtenteils einig: Die derzeit ungenutzte Fläche am Sportzentrum soll eine Begegnungsstätte für alle Generationen und Kulturen sein. Niemand dürfe ausgeschlossen werden, so der Grundtenor. Das findet auch Uwe Hartwig, der sich in der Bürgerbeteiligung für die Interessen der Seniorinnen und Senioren einsetzte. „Man muss alle Altersgruppen berücksichtigen. Der Seniorenbeirat hat bereits vor einiger Zeit Vorschläge gemacht, wie zum Beispiel die Errichtung eines Bürgerwalds“, so Hartwig.

Umbau des Grandplatzes: Was kann sich Kronshagen leisten?

Und: Hartwig äußerte seine Zweifel, ob ein größeres Projekt wie eine Sporthalle oder ein Schwimmbad finanziell zu stemmen ist. Ein nicht namentlich genannter Teilnehmer befürchtet, dass es zu Vandalismus auf der Anlage kommen könnte. Eine Abschottung oder Absperrung helfe dagegen nicht, vielmehr fasste man es mit „Je mehr Leben und je mehr Einsehbarkeit, desto weniger Vandalismus“ auf einem digitalen Klebezettel zusammen.

Nach dem Workshop sollen nun weitere folgen – insbesondere auch mit Kindern und Jugendlichen. Dafür sind Veranstaltungen an Schulen geplant. Anschließend werde der Gemeindevertretung ein Dokument mit den aufbereiteten Ideen vorgelegt. Organisiert und moderiert wurde die Veranstaltung von der Beratungsagentur Höhn Consulting aus Kiel.

Neuer Anlauf für die Fläche am Suchsdorfer Weg, wird es diesmal konkreter?

Das Vorhaben, den ehemaligen Grandplatz in Kronshagen neu herzurichten, gab es in den vergangenen Jahren schon mehrfach. So sollte bereits ein Bewegungsparcours errichtet oder eine Blumenwiese angelegt werden. 2015 sollten auf dem Gelände Unterkünfte für geflüchtete Menschen entstehen, auch als möglicher Ort für eine neue Sporthalle gilt die Fläche schon länger. Nun also ein neuer Anlauf.