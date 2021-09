Schwedeneck

Viel besser hätte der Bürgerentscheid in Schwedeneck am Sonntag für Arne Müller nicht laufen können. Eine Mehrheit von 1214 zu 458 Stimmen votierte gegen den geplanten Bestattungswald an der Küste des Ortsteils Dänisch Nienhof. „Das ist ein Ergebnis nach Wunsch“, sagt er im Namen der Bürgerinitiative gegen das Projekt. Denn nicht nur das Plus von 756 Stimmen gegenüber der Befürworterseite war deutlich. Zudem bilden die 1214 eine 51,46 Prozent umfassende absolute Mehrheit von insgesamt 2359 Stimmberechtigten.

Kritiker befürchteten Auflagen im Bestattungswald in Dänisch Nienhof

„Der Wald wird derzeit von vielen Einheimischen als Erholungsort genutzt. Wir haben uns Sorgen gemacht, ob das auch in Zukunft möglich gewesen wäre. Friedhofsordnungen anderer Bestattungswälder untersagen unter anderem das Radfahren“, führt Müller an. Da ein Küstenzugang durch die gut zwölf Hektar Wald führt, hätte es zu Konflikten zwischen Trauernden und Touristen kommen können.

Zusammen mit Andrea Holstein und Nicole Penderock von der Bürgerinitiative hatte er Anfang Juni 333 Unterschriften für einen Bürgerentscheid an Bürgermeister Sönke-Peter Paulsen (CDU) übergeben und damit die Volksabstimmung herbeigeführt. Die Entscheidungsfrage lautete: „Sind Sie gegen die Errichtung eines Bestattungswaldes durch einen Privatinvestor im Ortsgebiet von Dänisch Nienhof?“

Bürgermeister von Schwedeneck: Bürgerentscheid als Korrektur für Kommunalpolitik

„Wir haben erschreckend falsch gelegen“, sagt der Bürgermeister zum Ergebnis. Beim 12:5-Grundsatzbeschluss der Gemeindevertretung am 10. Juni hatte er für den Bestattungswald gestimmt. Er erkennt den Bürgerentscheid als Korrektur für die Kommunalpolitik an. Das Ergebnis des Votums bindet die Gemeindevertretung für zwei Jahre. „Der Bestattungswald ist jetzt gelaufen“, glaubt er.

Waldeigentümer und Investor Claus Parduhn hätte sich ein anderes Ergebnis gewünscht. Denn seiner Meinung nach hätte das Projekt auch den Ortsansässigen Vorteile gebracht. Nicht zuletzt hätten auch sie im Bestattungswald ihre letzte Ruhestätte finden können. „Leider sind diese Vorteile der Bevölkerung nicht richtig deutlich geworden“, bedauert Parduhn. Sein Plan für die Zukunft: Die forstwirtschaftliche Nutzung des Waldes soll verstärkt werden. Ob sich dadurch etwas für die Einheimischen ändert, könne er noch nicht absehen.

Bestattungswälder in der Region Durch den Wandel der Bestattungskultur liegen Begräbniswälder im Trend. Im Altkreis Eckernförde bestehen bereits welche in den Gemeinden Altenhof, Damp und Strande. Ruheforstplanungen gibt es auch in der Gemeinde Altenholz.

Kommunalpolitisch muss der Bürgerentscheid auf jeden Fall noch aufgearbeitet werden. Denn in einer Informationsbroschüre der Projektgegner waren Inhalte des Vertragsentwurfs zwischen Kommune und dem Eigentümer beziehungsweise der Betreibergesellschaft aufgetaucht. Paulsen geht davon aus, dass sie von einem Mitglieder der Gemeindevertretung oder der Gemeindeausschüsse oder der überparteilichen Arbeitsgemeinschaft kommen müssen. „Auf der jüngsten Sitzung der Gemeindevertretung gab es die Forderung, dass sich die Person melden und ihre Ämter niederlegen soll“, berichtet Paulsen. Er sei gespannt, wie sich die Sache entwickelt.