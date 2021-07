Wattenbek

455 der voraussichtlich gut 2350 Wahlberechtigten der Gemeinde Wattenbek haben beim Bürgerentscheid zum geplanten Neubaugebiet Grüner Weg, der am Sonntag, 18. Juli, ansteht, bis Donnerstagmittag ihre Stimme abgegeben oder Briefwahl beantragt. Das teilte Ilona Ingwersen vom Amt Bordesholm mit. Die genaue Anzahl der Wahlberechtigten wird am Freitagmittag um 12 Uhr feststehen, wenn das Abstimmungsverzeichnis geschlossen wird, erklärte sie weiter.

Darum geht’s: Der Privatinvestor Hans Joachim Wittorf aus Heidmühlen will am Ende des Grünen Wegs 21 Grundstücke für Einzelhäuser schaffen und vier Mehrfamilienhäuser mit jeweils vier Wohnungen bauen. Eine Initiative um das Ehepaar Nadine Schramm und Marco Bartsch hat durch eine Unterschriftensammlung einen Bürgerentscheid erzwungen.

Kritikpunkt der Initiative: Der schmale Grüne Weg soll zum Teil bis auf sechs Meter Breite ausgebaut werden. Die zusätzlichen Autos sorgen für eine Belastung der Altanlieger und könnten Kinder gefährden. Quelle: Frank Scheer

Den Kritikern ist die geplante Anzahl der Wohneinheiten zu groß, sie sehen auch eine Gefährdung und Beeinträchtigung durch den geplanten Ausbau des bisher schmalen Grünen Wegs für Kinder und Altanlieger und befürchteten, dass die Infrastruktur Wattenbeks für die vielen neuen Bürgerinnen und Bürgern gar nicht ausgelegt ist. Die Gemeinde will durch die Ausweisung der starken Nachfrage nach Grundstücken nachkommen. Die Aussage des Investors ist: Wattenbeker werden bei der Vergabe bevorzugt berücksichtigt.

Endergebnis wird gegen 19 Uhr erwartet

Die offizielle Frage auf dem Wahlschein lautet: Sind Sie gegen die Entstehung eines Neubaugebietes in Wattenbek, wie im Bebauungsplan Nr. 16 „Grüner Weg“ vorgesehen ist und damit für die Aufhebung des Aufstellungsbeschlusses der Gemeindevertretung vom 03.12.2019? Gegner müssen mit ja antworten, Befürworter mit nein.

Die Sprecher der Bürgerinitiative: Nadine Schramm und Marco Bartsch wiesen darauf hin, dass ihnen wichtig ist, dass alle Wattenbeker über das geplante Baugebiet entscheiden sollen. Quelle: Frank Scheer

Das Endergebnis wird spätestens um 19 Uhr erwartet. Offiziell wird es auf der Homepage des Amts www.bordesholm.de veröffentlicht. Die Einwohnerinnen und Einwohner können die Auszählungen in den drei Wahllokalen Gemeindezentrum Schalthaus, Landschule an der Eider und Feuerwehrhaus trotz der Corona-Pandemie verfolgen. „Eine Begrenzung für Personen gibt es nicht. Es gelten aber Maskenpflicht und Abstandsregeln“, so Ilona Ingwersen. Wie viele Wattenbekerinnen und Wattenbeker ab 16 Jahren abstimmen dürfen, steht am Freitag um 12 Uhr fest. „Bis zu diesem Zeitpunkt müssen alle relevanten Daten wie Sterbefälle, Abmeldungen oder Neuanmeldungen berücksichtigt werden.“

Einfache Mehrheit reicht der Initiative nicht

Die Zahl der Wahlberechtigten ist Grundlage für die Wertung des Abstimmungsergebnisses. Der Bürgerentscheid der Initiative ist erfolgreich, wenn das Anliegen eine Mehrheit bekommt. Diese Mehrheit muss laut Gesetz aber mindestens 20 Prozent der Abstimmungsberechtigten betragen. In der Einwohnerversammlung nannte Bürgermeister Oliver Kruse 471 Stimmen – dabei bezog er sich auf die 2353 Wahlberechtigten der letzten Kommunalwahl.

Offiziell kann eine Briefwahl noch bis Freitag, 12 Uhr, im Rathaus beantragt werden. „Bei Krankheit kann das aber auch noch am Sonntag beantragt werden“, so Ingwersen. Kontakttelefonnummer: 04322/695145. Ab 13 Uhr ist die Hauptamtsmitarbeiterin am Platz.

Bordesholm schaut auf Wattenbek

Nicht nur in Wattenbek wird der Ausgang mit Spannung erwartet, auch in Bordesholm. Denn in der gesamten Region gibt es momentan kein zusammenhängendes Neubaugebiet. Für Wachstum sorgen vor allem in Bordesholm allenfalls Bestandsimmobilien, die verkauft, zum Teil abgerissen und größeren Gebäude weichen.

Bestandsimmobilien werden zu horrenden Preisen verkauft, so Birte Carstens-Hennings. Quelle: Frank Scheer

Zudem gehen Häuser zu horrenden Preisen über den Tisch, wie Birte Carstens-Hennings, eine der in Wattenbek an einem Grundstück interessierten Personen in der Einwohnerversammlung vor gut acht Tage deutlich machte. Sie versprach von einem Bungalow aus den 1980er-Jahren, der für über 500000 Euro verkauft worden ist.

Wird Region Bordesholm weiter abgehängt?

Mit Blick auf die Gemeinde Flintbek, wo ein Neubaugebiet mit 350 Wohneinheiten entsteht, befürchtet Bordesholms Bürgermeister Ronald Büssow (SPD), dass die Region Bordesholm abgehängt werde, was das Thema Neuansiedlung von jungen Familien angehe. Daher sieht er dieses Baugebiet als wichtigen Mosaikstein für die Region.

In Bordesholm war 2018 ein Bürgerentscheid der Grünen gegen die Bebauung des Veranstaltungsplatzes an der Landesstraße 318 erfolgreich. Derzeit ist in Bordesholm das Ortsentwicklungskonzept gestartet worden – als Ergebnis erhofft sich der Gemeindechef auch Aussagen über ein Neubaugebiet. Das Gebiet in Wattenbek sieht er als „Sahnestück für die Daseinsvorsorge“.