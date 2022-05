Schönbek/Loop

Die Gemeinde Schönbek hat den städtebaulichen Vertrag mit der Firma Energiequelle (Bremen) erneut beraten und ihm zugestimmt. Gegenüber der ersten Fassung von März 2021 hat das Windkraftunternehmen nun die genauen Standorte für die fünf Windmühlen festgelegt, aber auch den Hersteller der Anlagen gewechselt.

Das Amt Bordesholm geht davon aus, dass 2023 die Genehmigung für den Windpark an der Autobahn 7 vom Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume (LLUR) in Flintbek erteilt wird. Die Bürgerinitiative Windverstand aus Mühbrook sieht den Bau der Anlagen allerdings „nicht so schnell kommen“.

Der städtebauliche Vertrag und das Thema Windkraft waren in der Sitzung der Gemeindevertretung am Mittwochabend nur kurz Thema. Bürgermeister Dominik Zett erklärte den Hintergrund, warum der Kontrakt erneut zur Abstimmung gestellt wird. Das Thema sei eigentlich durch, aber die Firma Energiequelle habe die betroffenen Gemeinden darauf hingewiesen, dass sich der Anlagentyp ändere, so der Gemeindechef. Die geplanten fünf Windräder mit einer Gesamthöhe von 200 Metern sollen vom Hersteller Nordex mit einer Nabenhöhe von 125 Metern gebaut werden. Der vorgesehene bisherige Typ werde Ende 2023 nicht mehr hergestellt, so die Firma.

Neues Gutachten ist für Schönbek/Loop notwendig

Laut Amtsverwaltung werden die neuen Anlagen die gleiche Gesamthöhe haben. Die um einen Meter geringere Nabenhöhe werde durch einen ein Meter längeren Rotor egalisiert. „Die Firma teilte mit, dass der längere Rotor für ein besseres Schallverhalten sorge und mehr Leistung bringe. Die Anlage werde dadurch nicht schneller und lauter“, so das Amt. Die Firma Energiequelle müsse aber deshalb auch noch ein neues Schall- und Schattenwurfgutachten erstellen lassen und dem LLUR vorlegen.

Zweifel am Windpark: Wulf Klüver und Monika Klüver-Weitenhagen hatten zur Anhörung in Bordesholm im Februar 2022 eine Seeadler-Figur mitgebracht. Quelle: Sven Tietgen (Archiv)

Schönbeks Bürgermeister Dominik Zett geht davon aus, dass mit dem Bau von vier der fünf Windkraftanlagen im kommenden Jahr zu rechnen ist. „Bei einer Windkraftanlage ist im Umfeld ein Horst eines Rotmilans entdeckt worden“, so Zett. Es handelt sich um den westlichsten Standort im Gebiet der Gemeinde Loop. Das Unternehmen weist auf seiner Homepage darauf hin, dass Ende 2022 die „Raumnutzungserfassung für den Rotmilan“ abgeschlossen sein solle und man sich im Herbst an der Ausschreibung um EEG-Gelder für diesen Windpark bewerben wolle. Eine Anfrage unserer Zeitung ließ die Energiequelle am Donnerstag unbeantwortet.

Windräder in Groß Buchwald sind in Schönbek zu sehen

„Man kann von Schönbek die Windräder in Groß Buchwald sehen, das ist schon gewaltig“, sagte der stellvertretende Bürgermeister, Oliver Komischke. Andere sprachen von einem „Hammer“. Dirk Serverloh, Sprecher der Bürgerinitiative Windverstand aus Mühbrook, betonte: „Vielen Bürgern und Bürgerinnen wird das wahre Ausmaß erst bewusst, wenn die Dinger stehen.“

Zum Windpark von Schönbek und Loop betonte Serverloh, dass er nicht von einem Baubeginn im Jahr 2023 ausgehe: „In dem Bereich ist die Brutstätte eines Seeadlerpärchens. Das ist eine ganz neue Information.“ Bereits bei der Anhörung im Februar in Bordesholm hatten Vertreter aus Mühbrook darauf hingewiesen. Das werde eine Genehmigung – wie auch durch den Rotmilan und einem Storchenpärchen, das sich in Schönbek niedergelassen habe, weiter erschweren. Das Genehmigungsverfahren beim LLUR, gegen das sich sowohl die Mühbrooker, aber auch eine Neumünsteraner Initiative wehre, sei desaströs. Serverloh: „Sollte die Landesbehörde in Flintbek diesen Windpark genehmigen, dann fliegt ihr das wie ein Pulverfass um die Ohren.“