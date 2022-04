Altenholz

André Wilkens ist gerne sportlich unterwegs: Der 50-Jährige läuft – Halbmarathons. Er schwärmt davon. Wurde aber, wie er sagt, eher in diesen Sport reingeschubst, beim Kiel-Lauf. „Ich habe gedacht, das schaffe ich nie“, sagt er. Tatsächlich sei er nach der 21,1 Kilometer langen Strecke auch „total fertig“ gewesen: „Aber es war ein tolles Gefühl.“

Er habe daraus gelernt: „Man muss sich etwas zutrauen.“ Und der Kieler mit SPD-Parteibuch traut sich etwas zu: Er möchte Bürgermeister in Altenholz werden. Als einziger Kandidat von außerhalb. André Wilkens tritt gegen CDU-Fraktionschef Mike Buchau und AWG-Kandidat Matthias Fehrke an, der aus der Altenholzer Handballszene bekannt ist.

Für die Kandidatur gab André Wilkens Ratsmandat in Kiel auf

Immerhin: Das Gesicht von André Wilkens ist mittlerweile in Altenholz präsent: Für ihn dürften die meisten Wahlplakate hängen – eben, weil er der unbekannteste Kandidat ist. Aber der kaufmännische Angestellte im Außendienst bringt Politikerfahrung aus der Ratsversammlung Kiel mit.

Dort war er bis vor Kurzem stellvertretender Fraktionschef und baupolitischer Sprecher der SPD. Für die Kandidatur in Altenholz hat er einen klaren Strich gezogen, trat jetzt aus der Kieler Ratsversammlung aus.

Als Treffpunkt, an dem er in Altenholz etwas bewegen möchte, hat der SPD-Kandidat das Schulzentrum vorgeschlagen: „Weil Schule ein Stück Zukunft ist. Und das sollte jeder auch in den Schulgebäuden sehen.“ Bei den Gebäuden in Altenholz gibt es Verbesserungsbedarf, das ist ihm bekannt. Jetzt, in den Ferien, arbeiten dort gerade Handwerker.

André Wilkens gefällt aber, dass das Schulzentrum breit aufgestellt ist und in ein Wohngebiet integriert ist. Dass es auf dem Schulhof einen Jugendtreff gibt. Aber natürlich gehe es darum, modernen Anforderungen gerecht zu werden – mit mehr als etwas Farbe und Reparaturen. Zum Beispiel durch die Digitalisierung und eine Ganztagsbetreuung.

Zur Politik kam er unter anderem durch Helmut Schmidt

Das Wichtigste bei einem solchen Bauprojekt „ist die Planungsphase null“, betont er. Da gehe es darum, was überhaupt benötigt wird. Andere Kommunen hätten schon bewiesen, wie sinnvoll das ist: „Zum Beispiel Kiel.“ Und so hofft er, sich ab 2023 hier im Schulzentrum mit seiner Erfahrung einbringen zu können.

News aus Eckernförde Abonnieren Sie unseren Newsletter aus Eckernförde und Umgebung. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das Thema Bauen dürfte ein Schwerpunktthema des neuen Altenholzer Bürgermeisters sein. Viele Projekte wie die Sanierung der Schule und des Stifter Ortszentrums sowie das Baugebiet Brammerkamp wurden bereits angeschoben – in Bauleitverfahren, die immer aufwändiger werden.

Darauf hätten Kommunen wenig Einfluss, erklärt André Wilkens. Doch als Verwaltung könne man sich so aufstellen, dass Mitarbeitende bestimmte Schwerpunkte betreuen – wie Wohnungsbau, Bildungsbau, Mobilität. Spezialisierung helfe, sich schneller einzuarbeiten.

Lesen Sie auch Das müssen Sie über die Bürgermeisterwahl in Altenholz wissen

Doch wie kam André Wilkens überhaupt zur Politik? „Das hat mich seit meiner frühesten Jugend interessiert.“ Entscheidend dafür, sich selbst zu engagieren, seien aber zwei Menschen gewesen: der frühere SPD-Bundeskanzler Helmut Schmidt und sein Buch „Außer Dienst“ – sowie seine eigene Frau.

Die hoffte wohl, dass die politischen Debatten in der diskussionsfreudigen Familie sich so etwas mehr in die Kieler Ratsversammlung verlagern würden. „Für mich war dann gleich klar, dass ich mich in der SPD engagiere, wegen der uralten Arbeitertradition“, sagt André Wilkens.

Die SPD sei immer „sehr allparteilich aufgetreten“. Darin sieht er eine Parallele zum Bürgermeisteramt, das er als ein überparteiliches sieht: „Es geht darum, das Wohl der Menschen zu suchen.“

Er habe keine Ämter angestrebt, sagt André Wilkens: Sie seien gewissermaßen zu ihm gekommen. „Dadurch habe ich gelernt, mich an neue Aufgaben heranzutrauen. Und jetzt möchte ich Bürgermeister von Altenholz werden.“ Welche Ziele oder Träume hat er noch? „Ich könnte mir gut vorstellen, noch mal mehr von der Welt kennenzulernen.“