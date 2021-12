Eckernförde

Neben der SPD-Bewerberin Iris Ploog geht eine zweite Frau in das Rennen um das Bürgermeister-Amt in Eckernförde. CDU, Grüne und FDP stellten Mittwoch Jenny Kannengießer als ihre Kandidatin für die Wahl im Mai vor. Damit hat das parteilose Mitglied der Grünen-Fraktion im Rat eine Jamaika-Unterstützung als breiten Rückhalt.

Wenn sich Schwarz, Gelb und Grün auf eine Bewerberin einigen, dann spricht das für einen parteiübergreifenden Ansatz, für den Jenny Kannengießer steht. Dass sie sach- und lösungsorientiert arbeiten kann, ohne die Interessen der Beteiligten aus dem Blick zu verlieren, hat die 52 Jahre alte Kommunalpolitikerin schon in der Vergangenheit bewiesen.

Eine Kandidatin mit Führungserfahrung

So wirkte sie auf Eckernförder Seite erfolgreich an dem Verbund Stadtwerke SH mit, richtete in der Kontroverse um den Kino-Standort den Blick nach vorn, um aus dem mit knapper Mehrheit gefassten Beschluss das Beste zu machen. Und sie wies mit dem kleinen Wörtchen „prioritär“ einen Kompromiss-Weg in Sachen Teilsanierung Schulzentrum, den auch die einem Neubau zugewandten Schulvertreter akzeptieren können.

Die gebürtige Kielerin und studierte Diplom-Betriebswirtin arbeitete zunächst als Unternehmensberaterin, bevor sie 19 Jahre lang als Personalreferentin in verschiedenen Branchen vom Fernsehen über Gesundheitswesen bis zum Öffentlichen Nahverkehr aktiv war. Derzeit ist Jenny Kannengießer Leiterin Human Resources Partner bei der DB Regio AG der Deutschen Bahn in Kiel. „Ich habe Führungserfahrung und die Fähigkeit, verschiedene Interessengruppen an einen Tisch zu bringen“, sagt die Kandidatin.

Transparenz und Bürgernähe als Schwerpunkte

Ihren kommunalpolitischen Weg begann sie 2008 als bürgerliches Mitglied in der Fraktion der Eckernförder Grünen. Seit 2013 ist sie parteiloses Ratsmitglied der Fraktion und stellvertretende Vorsitzende. Darüber hinaus engagiert sie sich im Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen, gehört zum Aufsichtsrat der Stadtwerke und hat einen Sitz im Aufsichtsrat des Genossenschaftlichen Wohnungsunternehmens GWU.

Die verwitwete Mutter zweier fast erwachsener Söhne war schon vor einem Jahr gefragt worden, ob sie für das Bürgermeister-Amt kandidieren wolle. „Ich hab’ mir das in aller Ruhe durch den Kopf gehen lassen“, sagt sie. Dann fiel die Entscheidung. Jenny Kannengießer weiß um die großen Herausforderungen der Eckernförder Zukunft. Schwerpunkte möchte sie dabei in der Transparenz von Entscheidungen und einer proaktiven Bürgerbeteiligung setzen.

Im Januar entscheiden die Parteimitglieder

Die Verwaltung, die in Eckernförde „einen sehr guten Job“ mache, wolle sie weiterentwickeln – auch in Richtung Digitalisierung. Einen stabilen Haushalt und nicht zuletzt umweltpolitische Themen wie das Radwegeverkehrskonzept und Nachhaltigkeit sieht die Kandidatin als weitere Eckpfeiler. Auch zu Imland hat sie eine Meinung. „Wir brauchen in Eckernförde ein Klinikum, in welcher Form auch immer“, sagt sie. Kannengießer war Initiatorin der Rats-Resolution zum Erhalt des Standorts Eckernförde.

Ortsvorstände und Fraktionen von CDU, Grünen und FDP unterstützen einstimmig die Kandidatur von Jenny Kannengießer. Im Januar entscheiden die Parteimitglieder über die Bewerberin. Hendrik Söhler von Bargen (CDU) führt die Wirtschaftskompetenz an, die die Kandidatin mitbringe. Und Katharina Heldt (CDU) ist überzeugt, dass Kannengießer für alle Fraktionen Bürgermeisterin sein könne – ohne die grüne Brille zu tragen. Für die grüne Ortsvorsitzende Meike Siemsen ist klar: „Wir haben fähige Frauen in unseren Reihen“.

Bernd Hadewig (FDP) bescheinigt Kannengießer den Mut, Position zu beziehen und sie argumentativ zu vertreten. Die Kandidatin selbst sieht das Bürgermeister-Amt zunächst als Verwaltung-Leitung, aber auch als Vermittler und Berater zu den Wünschen der Politik. Jenny Kannengießer tritt im Mai gegen die Kreistagsabgeordnete und Teamleiterin im Jobcenter Rendsburg-Eckernförde, Iris Ploog, an, die am Freitag von der SPD nominiert werden soll. Dritter im Bunde ist der Unternehmer Klaus Sälzer, der im Mai als unabhängiger Kandidat seinen Hut in den Ring warf.