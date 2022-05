Eckernförde

Endspurt für die beiden Bürgermeister-Kandidatinnen vor der Stichwahl. Jenny Kannengießer und Iris Ploog präsentieren sich am letzten Wochenende vor dem Wahl-Sonntag, 29. Mai, noch einmal in der Innenstadt. Dabei erhalten sie Schützenhilfe von Polit-Prominenz.

Der ursprüngliche Wahltag, der 8. Mai, hatte für die Kür einer neuen Verwaltungsspitze im Rathaus noch keine Entscheidung gebracht. Drei Wochen später werden knapp 19 000 Eckernförder noch einmal an die Wahlurnen zur Stichwahl gerufen. Jenny Kannengießer, parteilos und unterstützt von CDU, Grünen und FDP, hatte zuletzt 30,1 Prozent der Stimmen erreicht. Die SPD-Kandidatin Iris Ploog, unterstützt vom SSW, holte 31,8 Prozent. Die beiden männlichen Bewerber, Klaus Sälzer und Christoph Schleusener, schieden aus.

Wahlkampf-Stände in der Innenstadt

Am Sonnabend, 21. Mai, geht es noch einmal zur Sache in der Eckernförder Innenstadt. Der CDU-Landesvorsitzende und Ministerpräsident Daniel Günther hat sich angesagt, um die Bürgermeisterkandidatin Jenny Kannengießer zu unterstützen. Von 11 bis 12 Uhr ist er am Wahlkampfstand (10-13 Uhr) in der Kieler Straße, Höhe Eckernförder Bank, präsent.

Iris Ploog, die sich ebenfalls um die Leitung der Eckernförder Stadtverwaltung bewirbt, erhält Rückendeckung von Ulf Kämpfer. Der Kieler Oberbürgermeister wird am Info-Stand der SPD erwartet, der Sonnabend von 10 bis 13 Uhr in der Kieler Straße, Höhe Sparkasse, aufgebaut ist.

Frischer Wind für Eckernförde

Die SPD-Kandidatin unterstreicht noch einmal ihren Anspruch, nicht nur moderieren und verwalten, sondern auch führen und gestalten zu wollen. Sie wolle als Bürgermeisterin frischen Wind in die Stadt bringen und gemeinsam mit den Eckernfördern Ideen entwickeln und sich für diese einsetzen.

Ihren Zielen will Ploog auch im Wahlkampf-Endspurt treu bleiben: Dazu zählt sie eine gute Krankenhausversorgung, mehr bezahlbarer Wohnraum, ein ausgewogenes Mobilitätskonzept, den Ausgleich der Interessen von Einheimischen und Gästen, Bildungs- und Begegnungsangebote für alle Generationen sowie guten Klimaschutz vor Ort.

Kommunikation auf Augenhöhe

Kannengießer möchte an die „erfolgreiche Arbeit“ des jetzigen Bürgermeisters Jörg Sibbel und der Verwaltung anknüpfen. Das sei wichtig, um in vielen Bereichen keine Zeit zu verlieren. Neben den bekannten Wahlkampfthemen setzt die Kandidatin auf ihre Verwurzelung in Eckernförde, wo sie mit ihrer Familie seit 20 Jahren wohnt.

In der Stadt engagiert sich Kannengießer ehrenamtlich in der Kommunalpolitik und im Aufsichtsrat der Stadtwerke. Sie kenne und liebe Eckernförde, sei sich der drängendsten Probleme bewusst. Sie vertritt Kommunikation auf Augenhöhe und einen Ausgleich zwischen Wirtschaft, Tourismus, Sozialem und Umwelt.

Über 18 Prozent Briefwähler

Zur Stichwahl am Sonntag, 29. Mai, fällt der Wahlzettel diesmal klein aus. Es reicht ein Kreuz für eine der beiden Kandidatinnen. Ansonsten sind die Rahmenbedingungen gleich: Von 8 bis 18 Uhr haben die Wahllokale geöffnet. Briefwahl ist noch bis 27. Mai, 12 Uhr, möglich. Das Briefwahllokal befindet sich in der Bürgerbegegnungsstätte.

Nach Angaben der Verwaltung haben bislang 18,3 Prozent der Eckernförder von der Möglichkeit der Briefwahl Gebrauch gemacht. Das Rathaus weist darauf hin, dass die gelben Wahlbenachrichtigungen nicht neu verschickt werden. Sie waren bei der Wahl am 8. Mai an die Wähler vorsorglich zurückgegeben worden. Wer keine Wahlbenachrichtigung mehr hat, kann am 29. Mai auch mit Personalausweis oder Pass wählen.