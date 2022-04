Die Amtszeit von Bürgermeister Carlo Ehrich endet am 31. Dezember: Drei Männer wollen seine Nachfolge antreten. Damit die Bürger in Altenholz sich ein Bild von den Kandidaten machen können, lädt die Gemeinde am 22. April und am 3. Mai zu Infoveranstaltungen ein, die auch live übertragen werden.