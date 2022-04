Altenholz

Bürgermeisterkandidat Mike Buchau hat sich als Treffpunkt, an dem er etwas bewegen möchte, das Areal Stegeltor/Friedrichsruher Weg ausgesucht. Früher gab es hier einen Getränkemarkt, doch auf der 4300 Quadratmeter großen Fläche tut sich seit Jahren nichts. Über große Mietshäuser bis zum Bau von Doppel- und Reihenhäusern wurde schon viel diskutiert.

„Der Bereich Stegeltor ist für mich beispielhaft für das Gute in Altenholz, das wir durch Weiterentwicklung erhalten müssen, und das Neue, das es anzuschieben gilt“, erklärt Mike Buchau. Der CDU-Fraktionschef wird bei seiner Kandidatur von der FDP unterstützt.

Für behutsames Wachstum bei Einwohnern und Gewerbe

Man habe in den vergangenen Jahren in Altenholz viele Verbesserungen bei der Kinderbetreuung geschaffen. Daran habe auch er als Vorsitzender des Ausschusses für Soziales, Kinder und Jugend seinen Anteil, erklärt der 46-Jährige. So habe er sich bei der Kita Lollipop und der Kita am Stegeltor jeweils für einen fünfzügigen Ausbau starkgemacht.

Aus seiner Sicht fehlt nun noch die bereits beschlossene multifunktionale Mensa am Schulzentrum in Stift, die auch als Bürgerbegegnungsstätte dienen soll. Dort könnten zum Beispiel auch kleine Sportgruppen trainieren, schlägt er vor.

Allerdings müsse man den „hohen Standard, den wir gesetzt haben“, auch auslasten und finanzieren, betont Mike Buchau. Dafür brauche Altenholz ein „behutsames Wachstum der Bevölkerung und beim Gewerbe“, um die nötigen Steuereinnahmen zu bekommen. Junge Familien müssten nachziehen, damit Betreuungsplätze für Kinder und Schulen erhalten blieben.

Bauprojekte: Mike Buchau drängt auf frühzeitige Kommunikation

Auch deshalb steht er hier am Stegeltor, wo er Flächen für Geschosswohnungsbau sieht. Denn man brauche kleine günstige Wohnungen für junge Menschen und Senioren. Darin sei sich die Politik auch grundsätzlich einig.

Doch die Umsetzung dauere viel zu lange, es gebe überflüssigen Streit über Planungsdetails. Den hätte man „durch bessere und frühzeitige Kommunikation“ vermeiden können, kritisiert Mike Buchau. Auf die Dauer von Bauleitverfahren habe man zwar wenig Einfluss. Aber es sei wichtig, dass man als Verwaltung „rechtzeitig so viele Informationen wie möglich“ liefert.

Das Areal am Stegeltor biete Nahversorgungsmöglichkeiten und „beste Busanbindungen“. Und wenn die zweite Ausfahrt für Altenholz-Stift Realität werden sollte, entlaste das nicht nur die Kreuzung am Rathaus. Es bestehe dann auch die Möglichkeit, alle Buslinien über Ostpreußenplatz und Danziger Straße zu leiten. Das reduziere für viele Stifter die Distanz zur nächsten Haltestelle.

Das Stegeltor sei aber auch „der Schlüssel für eine von mir vorgeschlagene Veloroute“, erklärt der Bürgermeister-Kandidat. Diese könnte vom Erdbeerfeld in Altenholz-Klausdorf über Dataport und die Verwaltungsfachhochschule nach Stift führen. Mike Buchau hofft, dass sie dort an das Kieler Veloroutennetz angebunden werden könnte.

Man könne damit auch den Trend zur umweltfreundlichen Fahrradmobilität aufgreifen. Und würde aus seiner Sicht das Verkehrsproblem in Altenholz-Klausdorf entschärfen.

Für Mike Buchau ist die Kommunalpolitik „Ehrenamt und Hobby zugleich“. Vor über zehn Jahren habe er angefangen, sich zu engagieren. Mittlerweile ist der CDU-Fraktionschef auch stellvertretender Bürgermeister: „Mir ist es wichtig, Altenholz mitzugestalten.“

Politik habe ihn schon immer interessiert: „Hier vor Ort kann man unmittelbar an Entscheidungen mitwirken.“ Auch in der Freiwilligen Feuerwehr Altenholz sowie bei den Johannitern ist er aktiv. Zudem sei er Mitglied der Mittelstandsunion. In seiner Freizeit radelt Mike Buchau gerne oder unternimmt mit seiner Lebensgefährtin Spaziergänge.