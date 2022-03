Eckernförde

Und da waren es nur noch vier. Am Montagabend endete die Bewerbungs-Frist für die Bürgermeisterwahl in Eckernförde. Doch für Holger H. Schulz, der kurzfristig als fünfter Kandidat ins Rennen gehen wollte, hat es nicht mehr gereicht. Die notwendigen Stimmen kamen im gesetzten Zeitfenster nicht zusammen.

135 Unterstützer-Unterschriften hätte Schulz benötigt, um als unabhängiger Einzelbewerber zugelassen zu werden. Bis zur letzten Minute habe er es noch versucht, sagt der 59-jährige Eckernförder. So verteilte er an Unentschlossene Stimmzettel. „Letztlich war aber die Zeit zu kurz“, muss Schulz einräumen. Das geforderte Limit an Unterschriften hat er innerhalb der wenigen verbliebenen Tage nicht erreicht. Als Trost bleibt ihm: „Ich habe auch viel Zuspruch bekommen“.

Vier Bewerber stellen sich am 8. Mai zur Wahl

Aktuell treten damit Jenny Kannengießer, parteilos und unterstützt von CDU, Grünen und FDP, die SPD-Bewerberin Iris Ploog sowie die beiden unabhängigen Einzelbewerber Klaus Sälzer und Christoph Schleusener für die Wahl um das Bürgermeisteramt in Eckernförde an. Über die offizielle Zulassung der Bewerber entscheidet am Freitag, 18. März, der Gemeindewahlausschuss, der um 16 Uhr im Ratssaal des Rathauses tagt.

Doch wie geht es weiter mit den Vorbereitungen für die Bürgermeisterwahl, die auf Sonntag, 8. Mai, gemeinsam mit der Landtagswahl terminiert ist? Nach Angaben von Ordnungsamtsleiter Klaus Kaschke erfolgt nach Gemeindekreiswahlgesetz zunächst die Aufstellung des Wählerverzeichnisses. Anschließend erhalten die Eckernförder Wahlberechtigten ihre Wahlbenachrichtigungskarte für die Bürgermeister- und die Landtagswahl.

Bis spätestens 17. April sollten die Wahlbenachrichtigungen bei allen Haushalten im Briefkasten liegen. Wer am 8. Mai nicht persönlich eine Wahlkabine aufsuchen möchte oder kann, hat die Möglichkeit der Briefwahl. Dafür wird ab 29. März in der Eckernförder Bürgerbegegnungsstätte am Rathausmarkt das Briefwahlbüro eröffnet. Dort kann ebenso direkt Briefwahl beantragt werden – entweder per Brief oder online. Im Briefwahlbüro kann die Stimme auch vor Ort abgegeben werden.

Damit Bürgermeister- und Landtagswahlzettel nicht verwechselt werden, gibt es unterschiedliche Farben. Laut Kaschke sind die Umschläge entsprechend farblich getrennt. Am Wahltag, 8. Mai, öffnen in Eckernförde 14 Wahlbezirke, in denen die Kreuzchen gemacht werden können. Die Nachfolgerin oder der Nachfolger von Bürgermeister Jörg Sibbel steht anschließend zeitig fest. Sibbel selbst bleibt noch bis Ende des Jahres im Amt.