Am 08. Mai 2022 ist Eckernförde aufgerufen einen neuen Bürgermeister oder eine neue Bürgermeisterin zu wählen. Der parteilose Klaus Sälzer kündigte seine Kandidatur im Mai an. CDU, FDP und Grüne wollen an diesem Mittwoch einen gemeinsamen Kandidaten vorstellen. Nun nennt auch die SPD einen Namen.