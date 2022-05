Bürgermeisterwahl Eckernförde: Iris Ploog und Jenny Kannengießer in der Stichwahl

Eckernförde

Die Bürgermeisterwahl in Eckernförde ist am Sonntagabend zu einem Kopf-an-Kopf-Rennen geworden. Bis Redaktionsschluss waren nicht alle Stimmbezirke ausgezählt. Es kristallisierten sich aber Iris Ploog und Jenny Kannengießer als Favoriten heraus. Da demnach keine der Kandidatinnen die erforderliche absolute Mehrheit erreicht, wird eine Stichwahl am Sonntag, 29. Mai, wahrscheinlich.

Knisternde Atmosphäre im Ratssaal. Per Beamer landeten auf der Leinwand die aktuellen Ergebnisse der Auszählung in Balkendiagrammen. Vor allem Parteimitglieder suchten den Weg ins Rathaus. Knapp 19 000 Eckernförder hatten die Wahl zwischen zwei Frauen und zwei Männern.

Ergebnis Bürgermeisterwahl Eckernförde: Zwei Kandidatinnen in der Stichwahl

Bei jeweils um die 30 Prozent der Stimmen landeten Iris Ploog, Kandidatin der SPD, und Jenny Kannengießer, parteilos und unterstützt von CDU, Grünen und FDP. Die beiden männlichen Bewerber, Klaus Sälzer und Christoph Schleusener, rangierten deutlich dahinter. Bis Redaktionsschluss waren die letzten Stimmbezirke allerdings noch nicht ausgezählt.

Der amtierende Bürgermeister Jörg Sibbel (CDU) bleibt noch bis Jahresende im Amt. Er wurde 2006 erstmals gewählt und 2014 noch einmal bestätigt. Nach insgesamt 16 Jahren als Verwaltungschef verzichtete er auf eine dritte Wahlperiode und tritt nicht mehr an.