Eckernförde

In der Stadt Eckernförde steht die Neuwahl einer Bürgermeisterin oder eines Bürgermeisters bevor. Knapp 19.000 wahlberechtigte Einwohner müssen sich entscheiden: Vier Kandidaten – zwei Frauen und zwei Männer – wollen sich am Sonntag, 8. Mai, wählen lassen. Im Vorfeld stellen wir die Bewerber in einem Porträt vor. Heute: Jenny Kannengießer.

Die Sonne bricht durch die Wolken und lässt die Kirschblüten leuchten. Ihr Garten ist eine der Kraftoasen für Jenny Kannengießer. Erst kürzlich hat sie ein Staudenbeet neu angelegt. Mit bienenfreundlichen, heimischen Gewächsen, wie die 52-Jährige verrät, die als parteilose Kommunalpolitikerin für die Fraktion der Grünen in der Ratsversammlung sitzt.

Umweltbewusst bei der Energieversorgung

Nachhaltigkeit spielt auch bei ihr zu Hause, im Eckernförder Püschenwinkel, eine Rolle. Auf dem Hausdach sind Solaranlagen installiert, die für Strom und warmes Wasser sorgen. In der Stadt ist Kannengießer meist mit dem Fahrrad oder zu Fuß unterwegs. Das Keyboard, das im Wintergarten steht, spielt die Eckernförderin seltener. Viel Zeit bleibt dafür neben Arbeit, Familie und Politik nicht.

Aufgewachsen ist Jenny Kannengießer in Kiel, in einer sozialdemokratisch geprägten Familie. Der Vater ist in Eckernförde kein Unbekannter: Herbert Joswig leitete bis 2002 die Gudewerdtschule. Nach dem Abitur am Ernst-Barlach-Gymnasium zog es Kannengießer zunächst als Au-pair nach Paris. Später studierte sie Betriebswirtschaftslehre mit dem Schwerpunkt Personalwesen. „Ich wollte mit Menschen zu tun haben“, war für sie schon früh klar.

Große Erfahrungen als Personalreferentin

Das Personalwesen blieb ein Schwerpunkt in der weiteren beruflichen Karriere. Anfangs als Unternehmensberaterin in Frankfurt, dann als Personalreferentin in der Industrie bei Opel in Rüsselsheim. Bei einem Heimatbesuch in Kiel lernte Kannengießer ihren vor zweieinhalb Jahren verstorbenen Mann kennen und zog zurück in den Norden, um eine Familie zu gründen, zu der zwei Söhne, heute 17 und 20 Jahre alt, gehören.

Kurs halten auch in der Freizeit: Jenny Kannengießer am Ruder der Familien-Jacht, einer Vindö. Quelle: privat

Beruflich führte der Weg die Personalreferentin über Stationen in der TV-Branche, im Mobilfunk und im Gesundheitswesen bis zur Deutschen Bahn. Dort ist Kannengießer heute Führungskraft bei der DB Regio AG in Kiel. Menschen zusammenführen, das sei eine ihrer Stärken, sagt sie. So wundert es wenig, dass Kannengießer gleich von drei Parteien, von der CDU, den Grünen und der FDP, in ihrer Kandidatur unterstützt wird.

Die Stadt braucht mehr Kommunikation

Seit 2013 ist die Eckernförderin Ratsfrau und auch Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke. Die kommunalpolitischen Themen im Ostseebad sind ihr bestens bekannt. Doch was würde sie als Bürgermeisterin ändern? „Ich liebe diese Stadt und möchte etwas für Eckernförde erreichen“, begründet Kannengießer ihre Bewerbung. Die bisherigen Erfahrungen hätten sie gelehrt, wo die Mankos lägen. Eines davon ist die Kommunikation.

Das heißt für sie: mehr Transparenz in den städtischen Beschlüssen und eine frühzeitige Einbindung der Bürger. Zwar gibt es inzwischen eine Beteiligungssatzung. „Die aber muss mit Leben gefüllt werden, da fehlt noch viel“, ist sie überzeugt. So hätte es keinen Bürgerentscheid Gaethjestraße geben müssen, wenn die Eckernförder besser in das Projekt einbezogen worden wären, sagt die 52-Jährige. „Da müssen sich Politik und Verwaltung mehr öffnen.“

Den Radverkehr weiter vorantreiben

Das gilt auch für das viel diskutierte Thema Parken. Zwar ist mit der beschlossenen Kostenfreiheit für den Großparkplatz Grüner Weg ihrer Ansicht nach schon ein Knoten durchschlagen. Doch in der Innenstadt gärt es noch immer. Hier könnte sie sich vorstellen, einen Teil der Anwohnerparkplätze tagsüber für Mitarbeiter von Betrieben der City freizugeben. Eine weitere Idee wäre eine Leihradstation am Grünen Weg mit E-Shuttlebus in die Innenstadt. Ohnehin müsse der Radverkehr vorangetrieben werden, betont sie.

Und Imland? Hier hatte Kannengießer die Resolution für den Erhalt des Eckernförder Krankenhauses im Rat initiiert. Jetzt, nach dem Kreistags-Beschluss für Szenario 5, will sie „ohne Abstriche, soviel wie möglich“ für Eckernförde herausholen. So wäre zusätzlich eine Art Arztzentrum an der Klinik denkbar, mit Apotheke und Reformhaus. Der Stadtverwaltung im Rathaus attestiert sie, einen „super Job“ zu machen. Wenngleich in Teilbereichen der Dienstleistungsgedanke noch stärker gelebt werden könnte.

Privat entspannt Kannengießer beim Joggen und beim Segeln. Auch liest sie gerne. Dazu gehören aktuell Bücher über Frauen im Aufbruch, die neue Schritte wagen – so wie sie.