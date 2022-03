Die Bürgermeisterwahl in Altenholz wird spannend: Matthias Fehrke tritt als Kandidat für die Wählergemeinschaft Altenholz an. Bisher war Mike Buchau der einzige Anwärter auf den Chefsessel. Wie Fehrke Erfahrungen aus seinem Ehrenamt beim TSV Altenholz nutzen will und was er für Altenholz vorhat.