Drei Männer, ein Ziel: Mike Buchau (CDU, auch unterstützt von der FDP), Matthias Fehrke (parteilos, unterstützt von der AWG) und André Wilkens (SPD) traten an, um in Altenholz Nachfolger von Bürgermeister Carlo Ehrich (SPD) zu werden. Die Entscheidung fällt erst in einem zweiten Wahlgang am 22. Mai.