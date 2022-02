Bürgermeisterwahl in Eckernförde: Auch Christoph Schleusener kandidiert

Eckernförde

Für die Bürgermeisterwahl in Eckernförde am 8. Mai gibt es einen weiteren Kandidaten. Am Donnerstag hat der 48-jährige Jurist Christoph Schleusener seine Kandidatur offiziell bekannt gegeben. Die nötigen 135 Unterstützerunterschriften, die er für eine Zulassung zur Wahl benötigt, hat er bereits zusammen.

Positive Gespräche

Innerhalb von nur vier Wochen hat Christoph Schleusener nach eigenen Angaben mehr als 150 Unterschriften von wahlberechtigten Eckernfördern sammeln können und am Donnerstag im Rathaus abgegeben. Damit dürfte der offiziellen Zulassung als Bürgermeisterkandidat nichts mehr im Weg stehen. „Es hat sehr viel Freude gemacht, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen. Das Feedback war durchweg positiv“, so Schleusener über die Sammelaktion.

Bereits im Spätherbst habe er eine Kandidatur ins Auge gefasst. „In Gesprächen mit Freunden, Nachbarn wurde mir ans Herz gelegt, als Bürgermeister in Eckernförde zu kandidieren“, sagte der Volljurist im Rahmen eines Pressegesprächs am Donnerstag. In den zurückliegenden Jahren hatte er immer wieder Sitzungen der Ratsversammlung besucht und sich dort zu verschiedenen Themen eingebracht.

Erhalt der Imlandklinik

Der gebürtige Münsteraner arbeitete viele Jahre lang im Rheinland in der Nähe von Köln und lebt seit 2018 mit seiner Frau und drei Kindern in Eckernförde. Derzeit ist der Jurist und studierte Kaufmann als indirekter Teilhaber eines Hamburger Sportreiseveranstalters tätig. Zu seinen Schwerpunktthemen im Wahlkampf gehören neben dem Erhalt der Eckernförder ImlandKlinik als Grund- und Regelversorger auch bezahlbare Wohnungen und die Parksituation in der Innenstadt. Auch wolle er sich vor allem für die Schulen und die mögliche Ansiedlung einer neuen Hochschule in Eckernförde einsetzen.

Für ein solches Vorhaben gebe es viele Themen, die auf der Hand liegen, sagt Schleusener. „Eckernförde hat sich nicht zuletzt in der Pandemie als Vorreiter im Tourismusbereich positioniert. Ich denke, dass man vor diesem Hintergrund die Themen Ökologie und Nachhaltigkeit gut miteinander verbinden kann.“ Dem parteilosen Kandidaten sei es zudem wichtig, über die Fraktionsgrenzen hinweg mit der Ratsversammlung zusammenzuarbeiten.

Engagement der Menschen

Eckernförde sei geprägt von einem vielschichtigen Engagement der Menschen. Jetzt gehe es für ihn darum, Transparenz, Bürgerfreundlichkeit und Ehrenamt noch weiter zu stärken. „Mir ist es ein Anliegen, die Bürger frühzeitig und unbürokratisch einzubeziehen. Ich würde auch auf die Berücksichtigung von „Best Practice“ anderer Städte setzen“, so der Kandidat.

Dies sei vor allem mit Blick auf die Mammutaufgabe eines nachhaltigen Küstenschutzes wichtig. „Ich glaube, der geplante Hochwasserschutzdamm ist in dieser Form nicht alternativlos“, sagte Schleusener mit Blick auf die Pläne, die beiden Eckernförder Ufer quer durch den Hafen mit einem riesigen Schutzwall zu verbinden.

Aktionen und Termine geplant

Die Wochen bis zur Wahl will Christoph Schleusener nutzen, um mit den Menschen weiter ins Gespräch zu kommen. Dazu werde er die Nähe der Menschen suchen. Ab sofort ist der Kandidat auch über seine Internetseite www.buergermeister-eckernfoerde.de erreichbar. Für die heiße Phase des Wahlkampfs könne er sich dann auf ein Unterstützer-Team verlassen. Verschiedene Aktionen und Termine seien bereits geplant.

Schleusener ist der vierte Kandidat, der Amtsinhaber Jörg Sibbel (CDU) zum Jahresende beerben will. Bisher kandidieren Jenny Kannengießer (parteilos, unterstützt von CDU, FDP und Grünen), Iris Ploog (SPD) und Klaus Sälzer (unabhängig) für das Bürgermeisteramt in Eckernförde. Weitere Kandidaten haben noch bis Mitte März die Möglichkeit, ihre Kandidatur beim Gemeindewahlleiter anzumelden.

Die Wahl für einen neuen Verwaltungschef in Eckernförde wird nötig, da Jörg Sibbel angekündigt hatte, nach 16 Jahren im Amt nicht noch einmal kandidieren zu wollen. Die Wahl findet zeitgleich mit der Landtagswahl am 8. Mai statt. Der neue Bürgermeister oder die neue Bürgermeisterin wird die Amtsgeschäfte am 1. Januar 2023 übernehmen.