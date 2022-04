Eckernförde

In der Stadt Eckernförde steht die Neuwahl einer Bürgermeisterin oder eines Bürgermeisters bevor. Knapp 19.000 wahlberechtigte Einwohner müssen sich entscheiden: Vier Kandidaten – zwei Frauen und zwei Männer – stehen am Sonntag, 8. Mai, zur Wahl. Im Vorfeld stellen wir die Bewerber in einem Porträt vor. Heute: Iris Ploog.

Iris Ploog hat sich extra für die Zeit des Wahlkampfs eine mehrwöchige Auszeit von ihrer Stelle als Teamleiterin im Rendsburger Jobcenter und eine Ferienwohnung in Eckernförde genommen. Von Borby aus koordiniert die Kandidatin der SPD ihre Aktionen, plant die Termine.

Ständig klingelt das Telefon oder sie ist auf dem Sprung zu Gesprächen – im städtischen Bauhof, bei der Feuerwehr, in Vereinen und Verbänden. Man merkt Iris Ploog an, dass sie sich für die Themen der Stadt interessiert und möglichst viel darüber erfahren möchte, was die Menschen im Ostseebad bewegt. Denn als einzige der vier Bewerber und Bewerberinnen kommt die 42-Jährige nicht aus Eckernförde.

Iris Ploog kam erst spät zur Politik

Iris Ploog stammt aus Osterstedt, wo sie nach dem frühen Tod ihres Vaters mit vier Geschwistern bei ihrer Mutter auf einem Bauernhof aufgewachsen ist. Seit fast 25 Jahren wohnt sie in Hohenwestedt, ist verheiratet, Mutter eines erwachsenen Sohns und seit August vergangenen Jahres Fraktionschefin der SPD im Kreistag.

Dabei kam Iris Ploog erst spät zur Politik und hat die typische SPD-Parteikarriere über die Jusos ausgeklammert. 2008 wurde sie vom Ortsverein der Sozialdemokraten in ihrer Heimatgemeinde angesprochen – sie kandidierte und wurde im ersten Anlauf in den Hohenwestedter Gemeinderat gewählt. Erst zu dieser Zeit trat sie in die SPD ein. Auch die Kandidatur für den Kreistag klappte 2013 auf Anhieb über die Liste.

Mit der SPD im Herzen: „Werte der Sozialdemokraten sind mir wichtig“

Iris Ploog ist überzeugt: „Vor allem in der Kommunalpolitik geht es mehr um die Person, als um die Partei.“ Das zieht sie durch. Auf ihren Flyern für den Bürgermeisterwahlkampf fehlt das SPD-Logo. Aber „dass die SPD tief in meinem Herzen verankert ist, daraus mache ich kein Geheimnis. Die Werte der Sozialdemokraten sind mir wichtig“.

Iris Ploog beim Wahlkampf in Eckernförde. Die SPD-Kandidatin will mit den Bürgern ins Gespräch kommen. Quelle: Privat

Eckernförde ist ihr ans Herz gewachsen, nachdem sie dort viele Besuche mit einer Freundin und ihrem Hund erlebt hat – und dabei auch mit den Menschen hier in Kontakt gekommen ist. „Ich bin einfach total gerne an der Küste“, sagt sie.

Arbeit im Team ist der Kandidatin fürs Bürgermeisteramt wichtig

Im Team zu arbeiten, das ist der Kandidatin in ihrem Beruf wichtig. „Wir haben Juristen, Sozialpädagogen und sogar einen Theologen in unserem Team im Jobcenter.“ Verschiedene Meinungen, Ideen und Einflüsse brächten die Projekte voran.

Dies gelte auch in der Politik oder in einer Stadtverwaltung. Auch dort müsse man als Chefin diplomatisch agieren und andere Meinungen akzeptieren. „Mit Herzblut für die Sache streiten, aber dann trotzdem einen Kaffee miteinander trinken – das ist mein Motto.“

Die Kandidatur in Eckernförde folgte nach einem Gespräch mit dem dortigen SPD-Chef und Bundestagsabgeordneten Sönke Rix Ende vergangenen Jahres. „Im November habe ich mich dann in Eckernförde der Basis vorgestellt. Die Idee, es in Eckernförde zu versuchen, hatte ich aber bereits, kurz nachdem Jörg Sibbel seinen Rückzug angekündigt hatte“, erinnert sie sich. „Das Thema hat mich einfach nicht losgelassen und ich habe im September ausführlich mit meinem Mann darüber gesprochen.“

Im Wahlkampf zu Besuch an den Haustüren vieler Bürgerinnen und Bürger

Mit vielen Menschen in Eckernförde ist die 42-Jährige in den vergangenen Wochen bereits ins Gespräch gekommen – auf dem Wochenmarkt, nach öffentlichen Diskussionsrunden oder an den Haustüren der Bürgerinnen und Bürger. „Ich werde an allen Türen in Eckernförde klingeln“, sagt sie. Wer nicht zu Hause ist, bekommt einen Flyer mit einer kleinen Notiz und den Kontaktdaten in den Briefkasten.

Bei den Gesprächen standen zuletzt hauptsächlich Fragen zum Wohnraum oder zur Verkehrsplanung im Mittelpunkt. Und natürlich die Debatte um die Zukunft der Imland-Klinik im Ostseebad. Gemeinsam mit ihrer Kreistagsfraktion hatte Iris Ploog bis zuletzt für einen Erhalt der Klinik in ihrer jetzigen Form gekämpft, konnte sich aber im Februar nicht gegen die Mehrheit durchsetzen. „Als Kreistagsabgeordnete muss ich mich einem demokratischen Votum beugen, als Bürgermeisterkandidatin möchte ich natürlich, dass eine Grund- und Regelversorgung in Eckernförde bleibt.“