Eckernförde

Es gab nur noch wenige freie Plätze am Dienstagabend in der Stadthalle von Eckernförde. Denn: Die Menschen im Ostseebad gelten als politisch interessiert und hatten erstmals vor der Wahl am 8. Mai die Möglichkeit, ihre künftige Bürgermeisterin oder ihren Bürgermeister beim Schlagabtausch mit den Kontrahenten auf einer Bühne zu sehen. Die Brücke Rendsburg-Eckernförde hatte Jenny Kannengießer (parteilos, nominiert von CDU, FDP und Grünen), Iris Ploog (SPD) sowie Klaus Sälzer und Christoph Schleusener (beide parteilos) eingeladen.

Wohnen – Parken – Arbeiten

Wohnen, Parken, Arbeiten – die Themen, die Moderator Carsten Kock, Chefkorrespondent von RSH, für die vier Kandidaten vorbereitet hatte, trafen bei Bewerbern und Publikum ins Schwarze. Einig waren sich die Kandidaten darin, dass in Sachen Wohnraum dringend etwas passieren müsste. So sprach sich Iris Ploog dafür aus, in der Stadt weiter zu verdichten. Das bedeutet, dass Gebäude zusätzliche Etagen bekommen und rückwärtige Grundstücke bebaut werden sollen. Auch bei der Bebauung der Nooröffnung „muss man jetzt schnell zu Potte kommen“, so Ploog.

Für Jenny Kannengießer zeichne sich ab, dass die bis 2026 geplanten 1100 neuen Wohnungen nicht ausreichen werden. Allerdings sei man mit der Entwicklung von Neubaugebieten bereits an den Stadtgrenzen angekommen. Neben der Nachverdichtung bleibe nur die Möglichkeit, Flächen von Gemeinden im Süden der Stadt zuzukaufen, so Kannengießer.

Klaus Sälzer sprach sich für eine zügige Sanierung vieler Bestandswohnungen der genossenschaftlichen GWU aus. Dafür wolle er sich als Bürgermeister einsetzen, so Sälzer. Zudem reiche eine 25-Prozent-Quote für den Anteil von Sozialwohnungen bei Neubauprojekten nicht aus. „Es sind mindestens 50 Prozent nötig“, so Sälzer.

Christoph Schleusener kritisierte, dass die derzeitigen Bebauungspläne sehr viele Details regeln wollen und dies die Bautätigkeit ausbremse. In der Verwaltung müsse es darum gehen, Anträge schneller zu bearbeiten, so der Bürgermeisterkandidat. Dazu könne man gute Beispiele in anderen Städten sehen.

Kräftigen Applaus bekam Iris Ploog für ihre Forderung, ein kritisches Augenmerk auf den wachsenden Tourismus zu legen. „Wir müssen gucken, wie viel Tourismus wir uns noch leisten können. Da muss es eine Balance mit den Bedürfnissen der Einwohner geben.“ Es könne nicht sein, dass eine Wohnung nach der anderen zur Ferienwohnung werde, so Ploog.

Thema Parkplätze bewegt die Bürger

Auch das Thema Parken spielt derzeit eine große Rolle in Eckernförde und wurde von den Kandidaten im Wahlkampf aufgegriffen. So punktete Klaus Sälzer beim Publikum mit seiner Forderung, innerstädtischen Parkraum zumindest tagsüber zu den Hauptgeschäftszeiten für Gewerbebetriebe und örtliche Händler freizugeben. Die Stadt habe sich bei der Parkplatzproblematik verrannt, so Sälzer. „Jetzt muss man neu denken.“

Jenny Kannengießer räumte ein, dass die jüngsten Veränderungen in Sachen Parkplätze „nicht gut kommuniziert worden sind“. Sie verwies jedoch darauf, dass die Politik bereits nachgesteuert habe und die Flächen am Grünen Weg jetzt wieder kostenfrei seien. Die Lokalpolitikerin sprach sich für einen Shuttle-Ring aus, der mit regelmäßigen Pendelbussen die Innenstadt mit dem Bahnhof und dem Grünen Weg verbindet.

Ähnlich äußerte sich Iris Ploog. Auch sie sprach sich für eine Shuttle-Verbindung zwischen Innenstadt und Stadtrand aus. Außerdem gebe es noch Potenzial bei E-Bike-Leasing oder Carsharing. „Da sind wir alle gefragt“, so Ploog.

Der parteilose Bewerber Christoph Schleusener will sich dafür einsetzen, den Verkehr in der Stadt zu reduzieren und den öffentlichen Nahverkehr zu verbessern. Dieser werde von Pendlern ebenso gebraucht wie bessere und sichere Radwege, sagte Schleusener und unterstrich: „Es gibt vergleichbare Städte, die deutlich attraktiver geworden sind durch weniger Autos.“

News aus Eckernförde Abonnieren Sie unseren Newsletter aus Eckernförde und Umgebung. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Auch wenn die etwa zweistündige Debatte überwiegend von gegenseitigem Respekt der Kandidaten und ausgeglichenen Redebeiträgen geprägt war, musste Moderator Kock den Kandidaten Klaus Sälzer mehrmals an die Spielregeln erinnern, als dieser plötzlich das Wort ergriff. Das nächste Mal treffen die Kandidaten am Donnerstag, 21. April, wieder in der Stadthalle aufeinander. Dann beginnt um 18.30 Uhr die traditionelle Kandidatenvorstellung durch die Stadtverwaltung.