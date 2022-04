Eckernförde

Die Eckernförder müssen am Sonntag, 8. Mai, gleich zwei Stimmzettel ausfüllen. Sie bestimmen nicht nur darüber mit, wer im neuen Landtag sitzt, sondern wählen auch eine neue Verwaltungsspitze im Rathaus. Im Ostseebad sind mehr als 18.500 Wahlberechtigte aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Ab 1. April werden die Wahlbenachrichtigungen verschickt.

Besonders lang ist der Wahlzettel für die Landtagswahl. Hier treten 16 Parteien und Wählergruppierungen sowie zehn Direktbewerber im Wahlkreis 8 Eckernförde an. Die Besetzung ist mit dem amtierenden Ministerpräsidenten Daniel Günther (CDU) und SPD-Herausforderer Thomas Losse-Müller prominent. Deutlich kleiner fällt der Stimmzettel für die Bürgermeisterwahl in Eckernförde aus. Hier sind mit Jenny Kannengießer, Iris Ploog, Klaus Sälzer und Christoph Schleusener vier Kandidaten aufgelistet.

Die Bewerber für das Bürgermeisteramt im Ostseebad waren zuletzt Dienstagabend in der Stadthalle aufeinandergetroffen; dorthin hatte die Brücke Rendsburg-Eckernförde zu einem Meinungsaustausch mit Schwerpunkt Sozialpolitik eingeladen. Noch einmal gemeinsam zu erleben sind alle vier Kandidaten am Donnerstag, 21. April, in der Stadthalle auf Einladung der Stadt (Beginn 18.30 Uhr). Und so funktioniert die Wahl:

Wann werden die Wahlbenachrichtigungen verschickt?

Die Benachrichtigungskarten gehen ab 1. April in die Post. Bis zum 17. April sollten alle Wahlbenachrichtigungen die Eckernförder erreicht haben. Wer sie bis dahin nicht erhalten hat, kann sich im Rathaus melden. Es wird zwei Karten geben: eine gelbe für die Bürgermeisterwahl und eine weiße für die Landtagswahl.

Kann ich meine Stimme auch per Briefwahl abgeben?

Grundsätzlich sind alle Wahlberechtigten in Eckernförde ohne Vorlage eines besonderen Grundes auch zur Briefwahl zugelassen. Wer nicht per Briefwahl abstimmen will, sucht am Sonntag, 8. Mai, eines der 14 Wahllokale in Eckernförde auf. Welches das richtige ist, steht auf der Wahlbenachrichtigungskarte.

Wie bekomme ich meine Briefwahlunterlagen?

Seit dem 30. März ist das Briefwahlbüro in Eckernförde in der Bürgerbegegnungsstätte am Rathausmarkt geöffnet. Dort können die Briefwahlunterlagen beantragt und abgeholt werden. Man kann sie sich auch zuschicken lassen. Wer für andere Personen Briefwahlunterlagen abholen möchte, benötigt – auch für den Ehepartner – eine Vollmacht. Ebenfalls zu beachten: Der Personalausweis muss zum Abgleich mit dem Wählerverzeichnis vorgelegt werden.

Wann hat das Briefwahlbüro geöffnet?

Das Briefwahlbüro in der Eckernförder Bürgerbegegnungsstätte hat zu den Öffnungszeiten des Rathauses geöffnet. Das heißt: Mo 8-15.30 Uhr, Di 8-12 Uhr und 14-15.30 Uhr, Mi und Fr 8-12 Uhr und Do 8-17.30 Uhr. Bis Freitag, 6. Mai, ist das Briefwahlbüro erreichbar. Dort kann auch direkt gewählt werden.

Was muss ich bei der Briefwahl beachten?

Für die Landtagswahl wird der ausgefüllte Stimmzettel in den blauen Umschlag gelegt und dann zusammen mit dem Wahlschein in den rosafarbenen Umschlag gesteckt. Für die Bürgermeisterwahl geht der Stimmzettel in den grauen Umschlag und dann zusammen mit dem Wahlschein in den gelben Umschlag. Sowohl der rosa-farbene Wahlbrief als auch der gelbe Wahlbrief müssen spätestens am Wahltag bis 18 Uhr beim Gemeindewahlleiter eingehen. Der Versand ist in Deutschland portofrei.

Wer sorgt für den Ablauf der Wahlen?

In Eckernförde wird es 14 Stimmbezirke geben, die mit jeweils acht ehrenamtlichen Wahlhelfern besetzt sind. Dazu kommen fünf Briefwahlbezirke. Somit sind rund 150 Leute im Einsatz für die Wahlen.

Wer darf wählen?

Anders als zur Landtagswahl dürfen sich an der Bürgermeisterwahl in Eckernförde auch EU-Bürger mit Wohnsitz in der Stadt beteiligen. Deshalb differiert die Zahl der Wahlberechtigten: 18.958 sind es zur Bürgermeisterwahl und 18.679 zur Landtagswahl (Stand: 31. März).

Wann öffnen die Wahllokale?

Die Wahllokale öffnen in Eckernförde am Sonntag, 8. Mai, um 8 Uhr, und sie schließen um 18 Uhr. Dazwischen können Sie ihre Stimme abgeben. Zur Sicherheit sollten neben der Wahlbenachrichtigungskarte auch Personalausweis oder Reisepass mitgebracht werden.

Was passiert, wenn ich die Wahlbenachrichtigungskarte verloren habe?

Dann können Sie ohne die Karte ins Wahllokal gehen und sich mit dem Personalausweis ausweisen, der dann mit dem Wählerverzeichnis abgeglichen wird.

Wer steht in Eckernförde zur Wahl für das Bürgermeisteramt?

In der Stadt treten Jenny Kannengießer (parteilos, nominiert von CDU, Grünen und FDP), Iris Ploog (SPD) sowie Klaus Sälzer und Christoph Schleusener als unabhängige Kandidaten an. Es kann nur ein Kreuz für einen der Bewerberinnen oder Bewerber gemacht werden, sonst ist der Stimmzettel ungültig.

Welche Aufgaben hat eine Bürgermeisterin, ein Bürgermeister?

Sie oder er ist Leiter der Stadtverwaltung und bestimmt nicht die Politik. Die ist Aufgabe der Ratsversammlung und ihrer politischen Gremien. Gleichwohl hat die Verwaltungsspitze Einfluss auf politische Entscheidungen. Eine Wahlperiode umfasst acht Jahre.

Wie lange ist der amtierende Bürgermeister Jörg Sibbel (CDU) noch im Amt?

Jörg Sibbel bleibt noch bis Ende des Jahres Verwaltungschef in Eckernförde. Damals noch parteilos, setzte er sich 2006 mit 65,7 Prozent der Stimmen gegen seine Mitbewerberin Susanne Jeske-Paasch (SPD) durch. 2014 wiederholte er als einziger Kandidat mit 85,7 Prozent der Stimmen seinen Wahlerfolg. Nach insgesamt 16 Jahren an der Verwaltungsspitze kandidiert er nicht mehr für eine dritte Wahlperiode.