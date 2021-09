823 Haushalte in Bordesholm haben ihre Meinung zur Ortsentwicklung abgegeben. Am Sonnabend, 18. September, läuft in der Lindenschule ein Bürgerworkshop, bei dem die bisherigen Ideen vertieft und um weitere ergänzt werden sollen. Zweieinhalb bis drei Stunden Zeit sollten die Einwohner mitbringen.