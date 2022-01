Eckernförde

Ende vergangenen Jahres wurden die Verträge unterschrieben. Jetzt steht fest: Der Bund übernimmt die ehemalige Liegenschaft des Waffenherstellers Sig Sauer in Eckernförde. In den Gebäuden wird insbesondere die Ausbildungswerkstatt der Wehrtechnischen Dienststelle WTD 71 untergebracht. Hier sollen ab September bis zu 104 Ausbildungsplätze angesiedelt werden.

Zuständig für die Anmietung oder den Kauf von Flächen für Bundesbehörden ist die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben. Die BImA hatte Ende Dezember den Mietervertrag für die ehemalige Sig-Sauer-Liegenschaft unterschrieben. In Teilbereichen sollen nach Angaben des Bundesamtes für Infrastruktur der Bundeswehr bereits Materialien und Gerätschaften gelagert werden. Die Nutzung der Immobilie für die Ausbildungswerkstatt der WTD startet allerdings erst mit Beginn des Ausbildungsjahres am 1. September.

Der Mietvertrag läuft über 15 Jahre

Grund für den Umzug der bislang bei der Wehrtechnischen Dienststelle am Marinestützpunkt in Eckernförde Nord untergebrachten Ausbildungswerkstatt sind die in die Jahre gekommenen Räumlichkeiten, die laut WTD den Ansprüchen einer modernen Ausbildung nicht mehr genügen. Ein Ersatzgebäude in umliegenden Bundeswehrliegenschaften habe sich nicht gefunden und ein Neubau hätte zuviel Zeit in Anspruch genommen. Anfang vergangenen Jahres wurde daraufhin das Bundesamt für Infrastruktur mit einer „Marktsichtung“ beauftragt.

Nach mehreren Ortsterminen und Gesprächen fiel die Wahl auf die frei gewordene Immobilie der ehemaligen Sig-Sauer-Liegenschaft. Der Mietvertrag ist über eine Nutzungsdauer von 15 Jahren abgeschlossen. Eine Sprecherin des Bundesamtes für Infrastruktur der Bundeswehr spricht von einer „temporären Unterbringung“ von Betriebsteilen inklusive der Ausbildungswerkstatt der WTD 71. Hier sollen in den nächsten Jahren 104 Ausbildungsplätze entstehen. Darunter jährlich 14 für Elektronikerinnen und Elektroniker für Geräte und Systeme sowie zwölf für Industriemechanikerinnen und -mechaniker.

Über 100 Beschäftigte werden hier tätig sein

Ab September kommt damit wieder Leben in die ehemalige Sig-Sauer-Liegenschaft. Weit mehr als 100 Beschäftigte werden dort tätig sein – allerdings in einer anderen Branche. Der Waffenhersteller Sig Sauer hatte Ende 2020 seinen Betrieb auslaufen lassen. Zuletzt 125 Arbeitsplätze gingen verloren. Die Geschäftsführung hatte das Aus für Eckernförde unter anderem damit begründet, dass Sig Sauer wegen seiner internationalen Ausrichtung bei Behördenausschreibungen benachteiligt werde. Durch Waffenexporte war das Unternehmen zudem in das Visier von Ermittlern geraten.

Mit dem Schließen der Werkstore endete eine fast 70-jährige Geschichte der industriellen Produktion von Pistolen und Gewehren in Eckernförde. Ende Mai 2021 machte das Land auch die amtliche Beschussstelle dicht, die in der Liegenschaft untergebracht war. Nach dem Einstellen der Produktion von Sig Sauer lohnten die wenigen vorgestellten Waffen den Weiterbetrieb der Beschussstelle nicht mehr, hieß es.

An der Ecke Sauerstraße/Rendsburger Straße beginnt jetzt eine neue Ära. Die Ausbildungswerkstatt der WTD 71 ist dafür bekannt, dass viele Absolventen mit Auszeichnung abschneiden. Erst im vergangenen Jahr wurde ein junger Elektroniker Kammer-Bester. Infos zu Ausbildungsplätzen und Schülerpraktika unter Tel. 04351/665783.