Jakob Blasel (20) geht im Wahlkreis 4 Rendsburg-Eckernförde als Direktkandidat für die Grünen in die Bundestagswahl. Bekannt ist er vor allem als Klimaaktivist bei Fridays for Future. Den Kampf für das Klima will Blasel nun in den Bundestag verlegen – denn für Veränderungen sei es höchste Zeit.