Strande

Nur gut 1400 Einwohner, aber gleich zwei FDP-Bundestagsmitglieder: Das sind Strander Verhältnisse. Neben Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki bewirbt sich auch Gesundheitspolitikerin Christine Aschenberg-Dugnus (61) erneut um ein Mandat. Ihr Engagement begann mit einem Neubaugebiet.

Sie fällt auf mit ihrem markanten, dunklen Kurzhaarschnitt. Christine Aschenberg-Dugnus geht gerne direkt auf Leute zu. Und wenn sie anfängt zu reden über Dinge, die ihr wichtig sind, hört sie so schnell nicht auf. Die gebürtige Eppsteinerin (Hessen) hat mehr als die Hälfte ihres Lebens in Schleswig-Holstein verbracht – die meiste Zeit in Strande. Mittlerweile, sagt Christine Aschenberg-Dugnus, schätzt sie die norddeutsche Mentalität sehr.

Acht Bundestags-Jahre hat sie bereits erlebt. Ihr politisches Engagement entstand aber direkt an der Basis: über eine Bürgerinitiative. Als das Strander Neubaugebiet Kählerkoppel in den 1990er-Jahren entstand, bewarb sich das Ehepaar Aschenberg-Dugnus, das damals zur Miete im Ort wohnte, um ein Grundstück. Und erhielt eines, dank Tochter Lena: Voraussetzung war nämlich Nachwuchs, der den Erhalt der Strander Grundschule sicherte.

Das Baugebiet Kählerkoppel in Strande brachte sie zur Politik

Allerdings stellte sich heraus, dass die Grundstücksvergabe „etwas intransparent“ war, sagt die Stranderin. Zwar gab es Kriterien, aber „gute Grundstücke gingen an Menschen, die Gemeindevertreter kannten, aber nicht die Kriterien erfüllten“. Auch bei Bauvorschriften gab es offene Fragen.

163 Gemeinden haben die Wahl
Bei der Bundestagswahl 2021 ist Christine Aschenberg-Dugnus die FDP-Direktkandidatin für den Wahlkreis Rendsburg-Eckernförde Zum Wahlkreis gehören 163 Gemeinden von Achterwehr bis Winnemark – ohne Altenholz und Kronshagen. Rund 252 000 Menschen leben dort. 2017 wurde Johann Wadephul (CDU) direkt gewählt. Die CDU war zudem stärkste Kraft.

„Da haben wir ein bisschen Radau gemacht und eine Bürgerinitiative gegründet“, erinnert sich Christine Aschenberg-Dugnus. Und weil sie nicht nur meckern wollte, landete die Juristin 1997 bei der FDP. Für die saß sie zehn Jahre in der Gemeindevertretung, davon fünf als Einzelkämpferin: „Aus dem Bewusstsein: Du musst dich engagieren für deine Gemeinde.“

Ihr Schwerpunkt im Bundestag ist die Gesundheitspolitik

Ihr Mann Helmut Dugnus hielt ihr für abendliche Sitzungen den Rücken frei, brachte oft die Tochter ins Bett. Und sie lernte das politische Geschäft. Wer sich für seinen Heimatort engagieren möchte, sollte es einfach mal probieren, rät die Stranderin, die seit 2019 den FDP-Ortsverband leitet.

Im Bundestag ist die Stranderin Mitglied im Gesundheitsausschuss und seit März 2018 gesundheitspolitische Sprecherin ihrer Fraktion. Als Opposition könne man ja nur Denkanstöße liefern: „Aber man freut sich, wenn eigene Ideen dann drei, vier Monate unter anderer Flagge auftauchen.“

Ihr größter Kritikpunkt: „Dass in der Pandemie der Bundestag zu wenig beteiligt wurde.“ Das sei kein Parlamentarismus. Sie wünscht sich zumindest Debatten vorab: „Auch wenn die Regierung sich dann anders entscheidet“.

Wenn sie wieder gewählt wird, will Christine Aschenberg-Dugnus sich weiter für die Digitalisierung des Gesundheitswesens starkmachen. Informationen müssten schneller von einem Gesundheitsakteur zum anderen gelangen. Die Digitalisierung sei auch hilfreich, wenn im ländlichen Raum immer weniger Ärzte arbeiten. Vieles lasse sich digital „oder über Tele-Nurses“ erledigen. Deutschland dürfe nach der Pandemie nicht wieder in den „digitalen Tiefschlaf“ verfallen.

Auch der Bürokratie-Abbau sei wichtig, erklärt Christine Aschenberg-Dugnus. Das könnte man erreichen, indem man Bürokratie bepreist. Wer etwas fordere, müsse die Bürokratie auch bezahlen: „Damit man sich überlegt, ob es einem das wert ist.“

Wenn es bei Christine Aschenberg-Dugnus mal nicht um Politik geht, sondern um Entspannung, ist der eigene Strandkorb in Strande der Lieblingsort von ihr und ihrem Mann. Dort treffen sie sich mit Freunden, „man guckt aufs Wasser und hat die frische Luft – anders als in Berlin“. Sie geht mit ihrem Mann auch gerne in Strande essen. Oder bummelt am Wochenende einfach mal durch Eckernförde.