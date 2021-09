Rendsburg/Eckernförde

Einen Tag nach der Bundestagswahl zeigt sich auch im Kreis Rendsburg-Eckernförde, dass die Karten hier neu gemischt wurden. Erst in den späten Abendstunden stand am Sonntag fest, dass der Sozialdemokrat Sönke Rix – wie viele seiner Parteikollegen im Norden – das Direktmandat im Wahlkreis Rendsburg-Eckernförde geholt hatte. Am Ende bekam Rix fast 1800 Stimmen mehr als der profilierte Außen- und Sicherheitspolitiker Johann Wadephul von der CDU, der den Wahlkreis seit 2009 mit jeweils mehr als 40 Prozent gewonnen hatte.

Die Wahlbeteiligung im Kreis stieg von 78,4 Prozent bei der Bundestagswahl 2017 auf 80,1 Prozent in diesem Jahr. Kurz nach 23 Uhr stand das vorläufige amtliche Endergebnis fest, das Wahlleiter Andreas Brück ans Land meldete: 30,8 Prozent für Rix, 29,7 Prozent für Wadephul. Bei den Zweitstimmen zugunsten der Parteien ist das Ergebnis mit 26,8 (SPD) zu 23,9 (CDU) Prozent sogar noch deutlicher. Offenbar hatten zudem erneut viele Wähler ihre Stimmen taktisch vergeben, sodass die beiden aussichtsreichen Direktkandidaten von Union und SPD viele Zweitstimmen an Grüne (17,9) und FDP (12,0) abgeben mussten.

„Ich freue mich sehr“, sagt Wahlsieger Sönke Rix am Montag. „Vor allem für die SPD.“ Klar sei, dass die Sozialdemokraten diesen Wahlsieg auch Olaf Scholz und der Geschlossenheit der SPD zu verdanken haben: „Wir haben jetzt einen klaren Auftrag bekommen. In Berlin will ich mich daher für eine Stärkung der Gesundheitsversorgung einsetzen“, kündigt Sönke Rix an. „Das steht mit Blick auf die Imlandklinik ganz oben auf der Agenda.“ Er sei zuversichtlich, dass es Chancen für die SPD gebe, mit den Grünen und der FDP Wege zu finden.

Sönke Rix hat die Landtagswahl 2022 fest im Blick

Ein weiterer Punkt sind für den Bundestagsabgeordneten die Bundesmittel für die Infrastruktur. Diese müssten künftig gerechter verteilt werden „und nicht überwiegend nach Bayern fließen“, so Rix mit Blick auf bisherige Vergabe der Gelder durch Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU). Mit Blick auf Schleswig-Holstein sehe man, dass die SPD ein großes Potenzial habe. „Das stärkt uns den Rücken für die kommende Landtagswahl. Ich kann nur sagen, die Sozialdemokraten sind im Norden nicht auf verlorenem Posten.“

Johann Wadephul spricht am Abend mit der Parteibasis über den Wahlausgang. Quelle: Ulf Dahl (Archiv)

Bereits am Wahlabend hatte Johann Wadephul seine Niederlage eingeräumt und vor Mitgliedern der CDU-Basis in Rendsburg von einem sehr schlechten Ergebnis für die Union gesprochen. Insgesamt haben man sich nicht gegen den Bundestrend stemmen können. Der CDU-Politiker betonte: „Wir sind keine 25 Prozent-Partei“. Für die bevorstehende Landtagswahl gelte es jetzt, wieder besser zu werden und vor allem geschlossen zu bleiben. „Ich werde mich dafür einsetzen, dass wir nicht auseinanderlaufen“, so Wadephul. Die Schlüsse, die aus der Wahl für den Kreisverband zu ziehen sind, wollte die CDU bereits am Montagabend auf einem Kreisparteitag in Rendsburg besprechen.

Bundestagswahl 2021: Warteschlangen bei der Stimmabgabe im Kreis Rendsburg-Eckernförde

Insgesamt lief die Wahl im Kreis Rendsburg-Eckernförde, der als erster Kreis im Land die Stimmen ausgezählt hatte, nicht ganz reibungslos. Denn: Spätsommerliche Temperaturen, der Impf-Aktionstag sowie der verkaufsoffene Sonntag lockten zahlreiche Rendsburgerinnen und Rendsburger vor die Tür, sodass es ab dem Mittag vor einigen Wahllokalen der Kreisstadt zu Warteschlangen kam. Corona-Auflagen, zwei von der Stadt zusammengelegte Wahlbezirke und die gestiegene Wahlbeteiligung sorgten für zusätzliche Wartezeiten. Vereinzelt verloren Wähler und Wählerinnen die Geduld und gaben ihre Stimme nicht ab.

„Es ist gestern an mehreren Wahllokalen in der Stadt zu Wartezeiten gekommen“, räumt der Rendsburger Wahlleiter Stefan Lohr am Montag auf Nachfrage ein. Das sei in Nobiskrug und Rotenhof und vor allem am Helene-Lange-Gymnasium der Fall gewesen. „Dort haben wir wegen der im Vergleich zur Wahl 2017 höheren Briefwählerzahl zwei Wahlbezirke zusammengelegt.“ Wer um 18 Uhr noch vor dem Wahllokal anstand, durfte allerdings noch wählen. Dies ist vom Wahlgesetz gedeckt und sorgte dafür, dass in einigen Wahllokalen der Stadt erst um 18:15 Uhr mit dem Auszählen begonnen wurde. Nach Angaben von Lohr werde die Stadt die Zusammenlegung der Wahlbezirke für künftige Wahlen wieder überdenken.

„Wir hatten eine um etwa zwei Prozent höhere Wahlbeteiligung und konnten wegen der Corona-Auflagen immer nur drei Personen einlassen“, erklärt Lohr. In konkreten Zahlen haben bei der Bundestagswahl 65,22 Prozent der Rendsburger und damit mehr als 13 200 Menschen ihre Stimme abgegeben – für Rendsburg ein hoher Wert.

