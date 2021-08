Holtsee

Hohe Auszeichnung für Hartmut Trimpler aus Holtsee: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat den SPD-Kommunalpolitiker und Ehrenamtler auf mehreren Ebenen mit der Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik (Bundesverdienstkreuz) ausgezeichnet. Ministerpräsident Daniel Günther übergab ihm die Ehrung am Dienstag in einer Feierstunde in der Staatskanzlei.

Seit mehr als 40 Jahren engagiert sich Trimpler ehrenamtlich. Er ist stellvertretender Vorsitzender der Arbeiterwohlfahrt Gettorf und Umgebung sowie ehrenamtlicher Geschäftsführer der gemeinnützigen Gesellschaften „Arbeit und Umwelt“ sowie „Wohnen, Leben und Arbeit“. Außerdem arbeitet er mit an einer Chronik der Arbeiterwohlfahrt in der Region Dänischer Wohld.

Dank seines Engagements als Gemeindevertreter sowie stellvertretender Bürgermeister in Holtsee konnte unter anderem der Bau eines Kindergartens vorangetrieben werden. Um den ersten Bürgerbus im Kreis Rendsburg-Eckernförde zu lenken, machte er einen Personenbeförderungsschein. Er war Vorsitzender des Sportvereins Holtsee von 1958 und ist heute stellvertretender Vorsitzender des Fördervereins.