Neues Café in Felde - Café Noosh in Felde: Das planen die Betreiber am Bahnhof

Mit dem Café Noosh am Bahnhof hat Felde einen neuen Treffpunkt. Die jungen Nachfolger vom Eidercafé bieten Eis, Kuchen und Herzhaftes. Auch sonst hat das Paar jede Menge Ideen.